Resident Evil: Village-Gerücht: Darum kommt es nicht für PS4 & Xbox One

Als während des PS5-Events vergangene Woche mit Resident Evil: Village der direkte Nachfolger von Teil 7 angekündigt wurde, war die Freude groß. Die Gerüchte und Leaks um den Ableger in der Ego-Perspektive, der die Geschichte von Ethan weitererzählt, hatten gestimmt. Eine Sache jedoch verwunderte nicht nur viele Spieler, sondern auch uns.

Village erscheint ausschließlich für PS5, Xbox Series X und PC, die alte Konsolengeneration wird seitens Capcom nicht berücksichtigt. Doch warum eigentlich? Ein Gerücht aus zuverlässiger Quelle nennt jetzt die Antwort. (via Wccftech)

Das Gerücht stammt vom bekannten Branchen-Insider Dusk Golem, der bereits vor Monaten unter anderem viele Details zu Resident Evil: Village korrekt vorausgesagt hatte und generell als sehr zuverlässige Quelle gilt.

Das sind die Gründe: Laut Golem liegen die Gründe für das Nichterscheinen auf der Current-Gen generell an der Art, wie Village konzipiert wurde. Der Fokus des Spiels soll stark auf der Erkundung liegen, ein Punkt, der auf der aktuellen Konsolengeneration zu starken technischen Problemen führen soll.

Ohne die technischen Einschränkung der Current-Gen soll es Capcom zudem möglich sein, komplett auf Ladezeiten im Spiel zu verzichten. Laut Golem hätte dies auf PS4 & Xbox One zu vielen Pop-Ins, langen Ladezeiten für Texturen und generell Ladezeiten geführt.

Durch das exklusive Erscheinen für Next Gen-Konsolen und PC ist Capcom in der Lage das Maximum aus Village herauszuholen. Natürlich solltet ihr die Aussagen aus Gerüchten immer ein wenig mit Vorsicht genießen, wenngleich die Quelle zuverlässig ist.

Dennis Michel



Neben all den Ankündigungen auf dem PS5-Event war das Nichterscheinen von Resident Evil: Village für PS4 & Xbox One ein Punkt, der mich mit am meisten überrascht hat. Speziell während der aktuellen Konsolengeneration konnte Capcom mit Teil 7 und den Remakes zu Resident Evil 2 & 3 wieder viele Fans für die Horror-Reihe zurückgewinnen, die von den Ablegern nach Resident Evil 4 der Marke eher den Rücken zugekehrt hatten.



Mit Village als Multiplattformspiel würde Capcom durch die Exklusivität für die Next-Gen auf viele potentielle Käufer verzichten, die im Releasejahr und darüber hinaus noch nicht den Sprung zur neuen Konsolengeneration vollzogen haben. Erscheint ein Spiel wie Resident Evil 7 bereits Jahre nach Release der Next-Gen, ist die Beschränkung auf eine Generation nicht außergewöhnlich. Doch für eine Spiel, dass bereits 2021 erscheinen soll, hat mich diese Entscheidung doch sehr gewundert.