Resident Evil: Neuer VR-Modus kommt, aber nicht für Village

In der vergangenen Nacht enthüllte Capcom in einem Showcase zu Resident Evil Village den Mercenaries-Modus sowie weitere Demos zum Action-Titel. Eine weitere Ankündigung drehte sich um den heißersehnten VR-Modus. Doch dieser wird nicht für Resident Evil Village erscheinen.

VR-Modus für Village bleibt aus

Viele Fans haben sich im Vorfeld einen VR-Modus ähnlich wie bei Resident Evil 7 gewünscht. Während des Events kündigte Capcom aber nur Resident Evil 4 VR an. Und das wir lediglich exklusiv mit dem Virtual Reality-Headset Oculus Quest 2 spielbar sein. Eine Ankündigung von Resident Evil Village VR blieb demnach aus.

Die Enttäuschung ist groß: In den sozialen Medien zeigt sich die Spielerschaft enttäuscht darüber, dass der VR-Modus für Resident Evil Village nicht angekündigt wurde. Aufgrund seiner Ego-Perspektive würde es sich hier wie beim Vorgänger anbieten, auf einen VR-Modus zu setzen:

Hoffnungen auf die Zukunft

Doch ein User gibt der Spielerschaft Hoffnung auf einen VR-Modus für Resident Evil Village. Er spekuliert, dass der VR-Modus einfach nachgereicht werden könnte. Die Ankündigung des VR-Modus könnte an den Release der neuen PSVR 2 gekoppelt sein, so dass der Modus exklusiv für diese VR-Plattform erscheinen könnte.

Zwar gibt es dazu noch keine offiziellen Informationen, doch der User pocht darauf, dass schon der VR-Modus in Resident Evil 7 ein großer Verkaufsschlager für Sonys PSVR war:

Doch da eine Ankündigung seitens Capcom aussteht, bleibt abzuwarten, ob Fans überhaupt in den Genuss eines VR-Modus für Resident Evil Village kommen dürfen. Was Village abseits des VR-Modus zu bieten hat, erfahrt ihr in der GamePro-Übersicht:

Alle Infos zum Resident Evil-Showcase

Im Showcase gab es neben Resident Evil 4 VR den altbekannten Mercenaries-Modus zu sehen, der auch schon in älteren Teilen der Reihe spielbar war. Die Netflix-Serie Infinite Darkness hat zudem einen neuen Trailer spendiert bekommen und im Juni erwartet Fans ein Crossover-Event mit Dead by Daylight.

Denkt ihr, dass Capcom noch in Zukunft einen VR-Modus für Resident Evil Village ankündigen wird? Sie sehr wünscht ihr euch den Modus für Resi 8?