Im Resident Evil 4-Remake können wir den Hund womöglich nicht retten - und das wäre schade

Will ich den Hund im Remake retten? Klar! Erstens, weil Hunde einfach gerettet werden. Punkt. Zweitens, weil das im Original schon echt ein cooles Detail war. Ich liebe es, wenn meine Handlungen in Spielen Auswirkungen haben, denn dadurch fühlt sich die Welt echter und immersiver an. Folglich will ich, wenn ich den Clip sehe, natürlich erst mal rufen: "Macht Leon mal Feuer unterm Hintern, damit er noch rechtzeitig kommt!"



Wenn ich aber über die Sache nachdenke, halte ich es gar nicht für so wahrscheinlich, dass Capcom den Hunde-Buddy im wahrsten Sinne des Wortes einfach komplett killt und zulässt, dass das Original in diesem Punkt die (kalte, feuchte) Nase vorn hat. Stattdessen könnte ich mir vorstellen, dass das Remake die Szene einfach anders umsetzt und sie vielleicht sogar ausweitet.



Vielleicht ist Ashley dieses Mal ja der Hund des Präsi... Okay, nein, das ginge natürlich etwas zu weit, beziehungsweise wissen wir, dass dem nicht so ist. Trotzdem bin ich erst mal gespannt und warte ab. Ich könnte mir gut vorstellen, Capcom führt uns an der Nase herum, und nein, ich bringe nicht noch ein Hundenasenwortspiel.