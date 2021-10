Resident Evil: Der erste Trailer zum neuen Film Welcome to Raccoon City ist da

Verfilmungen des Resident Evil-Universums gab es schon einige, doch längst nicht alle stießen bei den Fans der Horror-Reihe auf Gegenliebe. Insbesondere die letzten Resi-Filme mit Milla Jovovich in der Hauptrolle haben für viele nur in Grundzügen etwas mit der Spielereihe zu tun.

Gut möglich, dass insbesondere die Hardcore-Fans mit der der neuen Verfilmung mit dem Untertitel "Welcome to Raccoon City" glücklicher werden dürften. Dieser soll bereist im November in die Kinos kommen und zeigt sich nun in einem ersten Trailer.

Und der lässt schon mal einige Rückschlüsse zu. Dass sich die Verfilmung deutlicher an den Spielen orientieren soll, merkt man den im Trailer gezeigten Szenen etwa deutlich an. Die Atmosphäre wirkt düsterer und bedrohlicher, Fans dürften zudem viele Elemente wiedererkennen.

Darum geht es in Welcome to Raccoon City

Der Plot des Films erinnert an eine Mischung aus Resident Evil 1 und Resident Evil 2. Die Stadt Raccoon City war einst der Standort des Pharmaunternehmen Umbrella und jetzt Schauplatz einer unheimlichen Bedrohung, die sich in der Stadt zusammenbraut. Eine kleine Gruppe Überlebender muss in der Stadt zusammenhalten, um das Geheimnis von Umbrella zu lüften.



Den kompletten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City startet am 25. November in den deutschen Kinos, bereits einen Tag zuvor geht es in den amerikanischen Kinos los.

Wie gefällt euch der Trailer zu Welcome to Raccoon City?