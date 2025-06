Mario Kart World auf der Switch 1: So steht es um die Kompatibilität des Fun-Racers mit der alten Konsole

Mario Kart World gibt es nicht für die Switch 1 – und das wird wohl auch so bleiben.

Mario Kart World ist der neueste Teil der beliebten Fun-Racer-Reihe von Nintendo und Anfang Juni zusammen mit der Switch 2 erscheinen – als Zugpferd für die neue Konsole. Aus der Exklusivität von Mario Kart World für die Switch 2 hat Nintendo nie ein Geheimnis gemacht. Und doch entdeckten wir in Kommentaren und Suchanfragen zuletzt vermehrt die Frage: Ist Mario Kart World auch auf der Switch 1 spielbar?

Und die Antwort ist hier ganz klar: nein. Mario Kart World ist ein Switch 2-Exclusive und dementsprechend nicht mit der Switch 1 kompatibel. Wer also das entsprechende Modul in seine Switch 1 steckt, bekommt eine Meldung, dass die Game Card nicht gelesen werden kann.

Switch-Umsetzung von Mario Kart World - so stehen die Chancen

Aber wenn es den Titel jetzt nicht auf der Switch 1 gibt, wird das dann auch zukünftig zu bleiben? Theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit einer (technisch dann vermutlich deutlich abgespeckten) Umsetzung für die alte Konsole, die Chance dafür geht aber unserer Einschätzung nach gegen null.

Denn nachträgliche Umsetzungen von Titeln auf neuen Systemen für alte Konsolen hat es unseres Wissens nach bei Nintendo noch nie gegeben. Wenn überhaupt erschienen Titel maximal cross-gen – wie etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das ein Launch-Titel für die Switch 1 war, zeitgleich aber auch noch für die auslaufende Wii U erschien.

Mario Kart World hätte übrigens ursprünglich sogar für die erste Switch erscheinen sollen – allerdings hätte das technische Kompromisse bedeutet.

Nicht einmal der Umweg über GameShare ist bei Mario Kart World möglich. Mithilfe dieses Feature können bestimmte Switch 2-Spiele von einer Person, die das entsprechende Spiel besitzt, auch auf Switch 2- und Switch 1-Konsolen gestreamt werden, auf denen der Titel nicht vorhanden ist. Dieses Feature wird von Mario Kart World allerdings nicht unterstützt.

Um es also klar zu sagen: Wenn ihr Mario Kart World spielen wollt, führt kein Weg an der Switch 2 vorbei. Auf der Switch 1 habt ihr mit dem in einigen Punkten noch besseren Mario Kart 8 Deluxe allerdings eine hervorragende Alternative. Ein exquisites Mario Kart bekommt ihr also auf beiden Switch-Konsolen.

Mario Kart World behält das grundlegendeKonzept der Reihe bei, reichert es aber mit ein paar neuen Elementen an. So gibt es etwa eine offene Spielwelt, die ihr frei erkunden und in der ihr unter anderem kleinere Geheimnisse oder P-Schalter-Herausforderungen entdecken könnt.

Eine weitere Neuerung ist der Knockout-Tour-Modus, bei dem an jedem Checkpoint die letzten vier Fahrer*innen ausscheiden und sich am Ende nur noch vier Charaktere um den Sieg kabbeln. Dieser Modus ist – wie auch das gesamte Spiel – Switch 2-exklusiv.

Hättet ihr Mario Kart World gerne als Cross-Gen-Titel gehabt?