Returnal: Das nächste PS5-Exclusive kommt später als gedacht

Es sollte neben dem PS Plus-Launch von Destruction AllStars das nächste große PS5-Exclusive von Sony werden. Jetzt wurde aber bekanntgegeben, dass Returnal nicht den versprochenen Releasetermin einhalten kann und verschoben werden muss. Das gab der PlayStation-Account via Twitter bekannt.

Returnal nach hinten verschoben: Für "höhere Qualität"

Statt am 19. März 2021 wird der Launch des ambitionierten Roguelike-Shooters um eine paar Wochen nach hinten verschoben. Neuer Releasetermin für Returnal ist demnach der 30. April 2021. Der Grund für die Entscheidung ist wie immer: Polishing.

"Sony Interactive Entertainment und Housemarque haben die Entscheidung getroffen, den Releasetermin zu verschieben, um dem Team mehr Zeit zu verschaffen, damit das Spiel weiter verfeinert werden und die Qualität erreicht werden kann, die Spieler von Housemarque erwarten. Wir sehen uns im April!"

Auch wenn es manchmal etwas weh tun kann: Am Ende sind Verschiebungen in der Regel eine gute Sache, denn mehr Zeit sorgt zumindest in der Theorie immer auch für das bessere Endprodukt und entspanntere Arbeitsbedingungen. Zumindest dann, wenn die Verschiebungen nicht missbraucht werden. Hoffen wir, dass das bei Housemarque nicht der Fall ist.

Das nächste, große PS5-Exclusive: Was steckt hinter Returnal?

Die Hoffnung ist groß: Ich persönlich freue mich sehr auf Returnal und hoffe, dass tatsächlich nur das Polishing mehr Zeit in Anspruch nimmt. Auch Kollege Dennis hat ein Auge auf den Titel geworfen und freut sich in seinem FYNG-Special auf das erste AAA-Roguelite.

Returnal erscheint am 30. April 2021 exklusiv für PlayStation 5.