Xbox - Microsoft teast Reveals des X019-Events an

Am Donnerstag, genauer gesagt am 14. November, findet in London das X019-Event von Microsoft statt statt, bei dem unter anderem neue Titel für die Xbox One und den PC gezeigt werden. Teil des Events ist ein Inside Xbox-Stream auf Mixer, über den ihr die Ankündigungen live verfolgen könnt.

Start der Inside Xbox-Episode: 14. November um 21 Uhr deutscher Zeit

Jetzt hat Microsoft einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was euch im Stream erwartet. Demnach werden es in der Inside Xbox-Folge unter anderem gezeigt:

12 Microsoft Game Studios-Spiele (darunter Neuankündigungen)

Neue Ankündigungen für den Xbox Game Pass

Neuigkeiten zu Project xCloud

Was könnte Microsoft genau zeigen?

Worum es sich insbesondere bei den Spielankündigungen genau handelt, ist natürlich pure Spekulation. Sehen wir eventuell das neue Open World-Projekt von Playground Games? Oder einen ersten Hinweis darauf, an was das 2018 gegründete The Initiative macht? Wir dürfen gespannt sein.

Bei den xCloud-News könnte Microsoft eventuell eine genaue Preisstruktur und den Starttermin verraten. Aktuell befindet sich der Streaming-Dienst in der Preview-Phase.

