Re:ZERO Staffel 3 - Release, Episodenzahl, Streaming-Dienst: Alle Infos in der Übersicht

Alle wichtigen Infos zur dritten Staffel von Re:Zero - Starting Life in Another World. (Bild: © White Fox)

Re:Zero ist einer der beliebtesten Isekai-Anime. Entsprechend warten viele Fans nach der zweiten Staffel sehnsüchtig auf die Fortsetzung.

Die dritte Staffel wurde von Crunchyroll bereits im Mai dieses Jahres angekündigt. Jetzt wurden mit einem neuen Trailer endlich das Releasedatum, die Episodenzahl und sogar erste Bilder neuer Charaktere enthüllt.

Hinweis: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also immer wieder vorbei. Update am 22: November 2024: Re:Zero Staffel 3 legt eine dreimonatige Pause ein und kehrt erst wieder im Februar zurück mit den letzten acht Episoden der dritten Staffel.

Release - Wann erscheint die dritte Staffel von Re:Zero?

Wann geht die dritte Staffel weiter? 5 Februar. Oktober 2024

5 Februar. Oktober 2024 Gesamte Episodenzahl: 16

16 Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln und deutsche Sprachausgabe

Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln und deutsche Sprachausgabe Streamingdienst: Crunchyroll

Kann ich die 3. Staffel von Re:Zero auf Deutsch schauen? Ja, die dritte Staffel wird komplett auf Deutsch vertont. Neue Folgen erhalten eine deutsche Nachsynchronisierung.

Wie viele Folgen hat Staffel 3? Im Vergleich zu Staffel 2, die 25 Episoden umfasst, wird die kommende Staffel nur 16 Episoden enthalten. Dabei wird die dritte Season in zwei Arcs aufgeteilt: Die "Attack"- und "Counterattack"-Arc. Nach der achten Folge gibt es eine dreimonatige Pause bis zum 5. Februar bevor es mit den nächsten acht Folgen weitergeht.

Story - Um was es in Re:Zero - Starting Life in Another World geht

Vorlage: Re:Zero - Starting Life in Another World ist eine Dark Fantasy- und Isekai-Anime-Serie, die auf dem gleichnamigen Manga von Tappei Nagatsuki und seinem Künstler Shinichiro Otsuka basiert. Der Manga ist noch nicht abgeschlossen und umfasst bisher 25 Bände.

Handlung: In Re:Zero steht Subaru Natsuki im Mittelpunkt der Geschichte. Der junge Mann wird aus dem Nichts in eine fremde, mystische Welt gerufen und trifft kurz nach seiner Ankunft auf die junge Elfe Emilia.

Entschlossen, ihr zu helfen und sie vor dem sicheren Tod zu bewahren, gerät Subaru in einen Teufelskreis aus Leben und Tod. Immer wieder stirbt Subaru auf unterschiedlichste Weisen, während er Emilia zu Hilfe eilt, nur um kurz darauf wieder zu dem Zeitpunkt zurückzukehren, bevor er starb.

Der Haken an seiner mysteriösen Zeitreise-Fähigkeit ist jedoch, dass er sich bei jeder “Wiedergeburt” an alles aus den anderen Zeitlinien und somit auch an die schmerzhaften Tode erinnert.

In Staffel 3 muss sich Subaru den Sünden-Erzbischöfen des Hexenkultes stellen und Emilia erneut zur Seite stehen, während er sich weiterhin seinem schrecklichen Schicksal stellen muss.

Ein erstes Artwork der vier Sünden-Erzbischöfe hat Crunchyroll bereits veröffentlicht:

Die vier sünden-Erzbischöfe des Hexen-Kultes in Re:Zero Staffel 3. (Bild: © White Fox)

Alle bestätigten Arcs in Re:Zero Staffel 3

Die ersten acht Episoden der dritten Staffel sollen laut offizieller Ankündigung von Crunchyroll die Attack-Arc abdecken, bevor die restlichen acht Episoden die Counterattack-Arc abschließen. Allerdings wird es eine 90-minütige Sonderfolge geben.

Ob es sich dabei um die erste Episode der neuen Staffel oder eine andere Episode handelt, ist noch unklar.

Hier könnt ihr die ersten zwei Staffeln von Re:Zero anschauen

Der Isekai-Anime Re:Zero - Starting Life in Another World ist auf Crunchyroll erhältlich und umfasst mit seinen bislang zwei Staffeln ganze 39 Folgen. Die Episoden sind in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln oder komplett deutsch synchronisiert erhältlich.

Zusätzlich ist auch der dazugehörige Film Re:Zero - Starting Life in Another World - The Frozen Bond auf Crunchyroll verfügbar, allerdings in japanischer Originalsprache oder englischer Synchro mit deutschen Untertiteln.

Freut ihr euch auf die dritte Staffel von Re:Zero und welcher ist euer Lieblings-Isekai-Anime?