Beliebter Isekai-Anime Re:Zero macht eine mehrmonatige Pause – Ab diesem Datum geht es weiter

Re:Zero ist womöglich einer der beliebtesten Isekai-Animes aller Zeiten und legte auch mit dem Beginn der dritten Staffel im Oktober 2024 einen erfolgreichen Monat hin.

Am 20. November wurde die achte Episode von Staffel 3 ausgestrahlt und nun macht die Anime-Serie eine längere Pause. Fans des Animes von Re:Zero müssen sich jetzt etwas gedulden, bevor es mit der nächsten Arc weitergeht.

Noch knapp drei Monate bis zur "Counterattack"-Arc

Mit dem Release von Folge 8 aus Re:Zeros dritter Season hat der Anime seine bisherige "Attack"-Arc abgeschlossen. Die jetzt anstehende Pause dauert bis Februar 2025, dann kehrt der Anime mit der Adaption des nächsten Handlungsbogens "Counterattack" wieder zurück.

Konkret geht Re:Zero Staffel 3 mit Episode 9 am 5. Februar 2025 weiter.

Kürzer als Staffel 2

Re:Zeros dritte Staffel wird insgesamt 16 Folgen haben und die zwei wichtigen Arcs "Attack" und "Counterattack" abdecken. Mit dem Abschluss der achten Folge wurde somit die erste Hälfte und auch die Adaption des "Attack"-Handlungsbogens in dieser Staffel abgeschlossen.

Der Anime nimmt sich also direkt in der Mitte der Staffel eine Pause. Das heißt aber auch, dass die nächste Arc dementsprechend ebenfalls acht Folgen lang sein wird. Mit nur 16 Episoden ist die dritte Staffel von Re:Zero - Starting Life in Another World deutlich kürzer als die vorherige zweite Season des Animes, die 25 Folgen lang war.

Hier könnt ihr die vorherigen Seasons von Re:Zero - Starting Life in Another World nachholen

Die Anime-Serie von Re:Zero - Starting Life in Another World umfasst derzeit drei Seasons mit insgesamt 46 Episoden. Die erste Staffel hatte 13 Folgen, die zweite Season endete mit 25 Folgen und der erste Teil der dritten Season hat aktuell 8 Folgen.

Alle 46 Episoden sind auf Crunchyroll verfügbar und auf Deutsch synchronisiert. Neue Folgen, die erst einige Tage alt sind, bekommen mit einer kleinen Verzögerung eine deutsche Vertonung.

Wie gefällt euch die dritte Staffel von Re:Zero bisher und was glaubt, wird in der Counterattack-Arc passieren?