Rick and Morty: Das ist laut IMDb die schlechteste Folge der ganzen Serie

Rick and Morty hat schon sieben Staffeln hervorgebracht.

Rick and Morty hat bisher 71 Folgen in satten sieben Staffeln hervorgebracht. Die Animationsserie hat dabei ein paar echte Klassiker produziert, an die sich Fans gerne immer wieder erinnern. Es gibt aber natürlich auch Episoden, die nicht so zünden und entsprechend schwach bewertet sind.

Nachdem wir euch schon die bestbewertete Folge vorgestellt haben, sind wir noch einmal in die Tiefen der Datenbank von IMDb abgetaucht und beleuchten heute das andere Ende des Rankings.

Spoiler-Warnung: Wir verraten hier natürlich einige Details zu Rick and Morty. Wenn ihr bisher also noch nicht alles gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Die schlechtesten Folgen laut IMDb

Bevor wir ausführlich zur "schlechtesten" Episode kommen, wollen wir euch natürlich den zweiten und dritten Platz in diesem undankbaren Ranking nicht vorenthalten:

Platz 3 mit 6,1 Sternen: Staffel 7 / Episode 1 - How Poopy Got His Poop Back (deutscher Titel: Das erstaunliche Leben des Mr. Kakapopoloch)

mit 6,1 Sternen: Staffel 7 / Episode 1 - How Poopy Got His Poop Back (deutscher Titel: Das erstaunliche Leben des Mr. Kakapopoloch) Platz 2 mit 5,7 Sternen: Staffel 5 / Episode 4 - Rickdependence Spray (deutscher Titel: Spermageddon)

1:30 Rick & Morty wird zum Anime und dazu gibt's jetzt den ersten Trailer

Besonders auffällig ist bei diesem Ranking, dass sich in den Flop 10 nur eine Folge findet, die nicht entweder aus Staffel 5 oder Staffel 7 stammt. Dabei handelt es sich um Episode 4 aus Staffel 4 - Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty (Drachenschämen leicht gemacht). Die Fans sind offenbar nicht ganz glücklich mit der Richtung, in die sich die Serie mit den späteren Staffeln entwickelt.

Das ist Platz 1: Mit besonders niedrigen 4,5 von 10 möglichen Sternen gilt S7/E8 Rise of the Numbericons: The Movie (Der Aufstand der Numericons: Der Film) offiziell als am schlechtesten bewertete Folge.

Darum geht's in der Folge: Rise of the Numbericons: The Movie ist gewissermaßen eine Fortsetzung von S2/E5 Get Schwifty (Recall im Weltall). In der Abspannszene kehrt Ice-T in seine Heimatwelt Alphabetrium zurück und wird von seinem Volk rehabilitiert. Am Ende greifen allerdings die Numbericons an und töten seinen Vater Helium-Q.

In Rise of the Numbericons: The Movie wird diese kurze Szene fortgesetzt. Ice-T, der nun wieder Water-T ist, reist zur Erde und entführt dort Morty und den Mathelehrer Mr. Goldenfold. Der Krieg zwischen den Welten kann nämlich nur mithilfe von Mathematik beendet werden.

Ice-T wird schließlich zu Magma-T, beendet das Kämpfen und führt Zahlen und Buchstaben in eine friedliche Zukunft.

Rick taucht in der kompletten Folge übrigens nicht eine Sekunde lang auf, was zur niedrigen Wertung beigetragen haben dürfte.

Welche Folge der Serie findet ihr am "schlechtesten"? Habt ihr die Episode gesehen und stimmt mit der niedrigen Wertung überein?