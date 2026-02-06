"Das ist doch One Piece" 3.300 Jahre altes ägyptisches Dokument deutet Existenz von Riesen an und One Piece-Fans denken sofort an den Anime

Da hat sich Eiichiro Oda bei dem Elban-Volk womöglich von 3.000 Jahre alten Entdeckungen und antiken Texten inspirieren lassen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda ist bekannt dafür, dass er sich bei der Geschichte von One Piece oftmals von echten historischen Persönlichkeiten, biblischen Texten oder Mythen inspirieren lässt. Da ist es also nicht verwunderlich, dass ein 3.300 Jahre alter ägyptischer Text, der von mächtigen und furchtlosen großen Menschen erzählt, von der One Piece-Community mit dem Werk Odas in Verbindung gebracht wird.

Das antike Dokument aus Ägypten und die Erwähnung von Riesen

Bei der antiken Schrift handelt es sich um einen Ausschnitt einer alten ägyptischen Schriftrolle, die im “British Museum” in Bloomsbury, London, seit 1839 liegt (via Daily Mail). Der Text soll aus der Zeit des 13. Jahrhunderts vor Christus stammen und schildert das Aufeinandertreffen zwischen den Israeliten und dem Shosu Volk.

Laut Forscher*innen und Archäologen*innen, die die Schrift übersetzt haben, steht darauf Folgendes geschrieben:

“Die enge Schlucht ist voller Shosu, die sich unter den Büschen verstecken; einige von ihnen sind vier oder fünf Ellen groß, von Kopf bis Fuß, haben grimmige Gesichter, sind nicht sanftmütig und lassen nicht mit sich reden."

“Vier bis fünf Ellen” entsprechen zur damaligen Zeit einer Körpergröße von über zwei Metern, was bedeuten würde, dass in diesem Text von Menschen gesprochen wird, die über zwei Meter groß waren – für diese Zeit-Epoche also eigentlich Riesen.

Zufällig befindet sich der Manga aktuell im Elban-Arc und auch der Anime bereitet sich auf die Reise der Strohhüte zur Heimat der Riesen-Krieger vor.

Hier der Teaser-Trailer zu Anime-Adaption des kommenden Arcs.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Die Ähnlichkeit zu One Piece und den Riesen-Krieger*innen auf Elban

One Piece-Fans haben bei der Entdeckung dieser Information natürlich sofort die Parallelen zwischen der antiken Schrift und Odas Werk gezogen. Zwar sind die Riesen-Krieger in One Piece natürlich deutlich größer als zwei Meter, aber Fans scherzen dennoch, dass das doch sicher kein Zufall sei.

X-User MugiwaraDGoofy teilt Beispielsweise den Bericht über das antike Dokument mit folgender Beschreibung:

“Entweder stirbt man als One Piece-Fan oder man lebt lange genug, um zu sehen, wie die Welt zu One Piece wird.”

Aufgrund der Liebe Odas zu historischen Texten und seiner Angewohnheit, solche in seine Geschichte mit einfließen zu lassen, ist es für die Community natürlich ein leichtes, dem Mangaka hier eine Inspirationsquelle für One Piece "anzudichten". Außerdem bringt es der Community einfach Freude nach möglichen Verbindungen und Inspirationen Odas zu suchen.

Letzten Endes muss natürlich klar sein, dass es für Oda zig Inspirationsquellen gibt, um auf die Idee von Riesen in seinem Werk zu kommen – und es ist sicherlich nicht nur dieser antike Text, sollte Oda überhaupt diese Schrift kennen oder von ihr gehört haben.

Es sind jedoch nicht nur die “Riesen” im ägyptischen Text, die One Piece-Fans so in den Bann gezogen haben, sondern auch ihre Beschreibung. Immerhin wird darin von “grimmigen Gesichtern”, “nicht sanftmütig” und “lassen nicht mit sich reden” gesprochen. Das passt nahezu perfekt zu den aktuellen Ereignissen auf Elban und dem Einfluss Imus auf die Riesen-Krieger.

Also, wer weiß, vielleicht liest Oda ja doch 3.300 Jahre alte ägyptische Schriftrollen ...

Welche historischen Einflüsse erkennt ihr in One Piece wieder und welche davon ist euer absoluter Favorit?