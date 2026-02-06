LEGO-Glückspilz kauft im Store ein paar Steine für 10 Euro und bekommt völlig überraschend einen Sack voll LEGO geschenkt

Für diesen Batzen Steine musste ein glücklicher Fan keinen Cent bezahlen. (Bild: Reddit/u/peculiar_lemming)

LEGO-Enthusiast*innen wissen: Das Sammeln der Klemmbausteine kann schnell zum kostspieligen Hobby werden. Umso schöner ist es da, wenn man mal ein Schnäppchen macht – oder eben direkt LEGO-Steine geschenkt bekommt, wie es diesem Fan in einem der Stores passiert ist.

LEGO-Fan bekommt Gratis-Steine und die Community ist vor allem auf eine Farbe neidisch

Eigentlich wollte Reddit-User peculiar_lemming sich nach eigener Aussage nur ein paar Steine an der sogenannten Pick a Brick-Wand in einem LEGO-Laden holen. Hier kann man für 9,99 Euro einen kleinen Becher mit einzelnen LEGO-Teilen befüllen. Als er dann zur Kasse ging, erlebte der Fan aber eine ziemlich freudige Überraschung:



Der Kassierer reichte ihm nämlich einfach so noch einen Beutel mit zusätzlichen Steinen. Und das ganz ohne Aufpreis.

peculiar_lemming war wenig überraschend ziemlich verdutzt über dieses Geschenk. Immerhin dürften die Extra-Steine vermutlich noch einmal in etwa so viel oder mehr wert als sein eigentlicher Einkauf sein.

Der User selbst hat dabei nicht allzu viel Verwendung für die Gratis-Steine und beschreibt sie in seinem Post als "nicht die besten Teile". Die Community sieht das aber offensichtlich anders, wie in den Kommentaren deutlich wird.

Besonders die hellblauen Steine sorgen hier für Neid von einigen Usern. Zum einen können sie natürlich genutzt werden, um etwa Autos zu bauen, aber auch für die Töpfe von Mini-Pflanzen werden sie benötigt. Genug Inspiration kann peculiar_lemming in den Kommentaren definitiv finden.

Viele Fans berichten zudem auch von ähnlich positiven Erfahrungen in ihren LEGO-Läden. User Absolito erzählt etwa, dass ein Mitarbeiter ihm einfach mal ein kleines, selbstgebautes Auto in die Hand gedrückt habe, als der User eigentlich nur Einzelteile kaufen wollte.

Auch andere bekommen immer mal wieder Einzelteile im Store hinterhergeworfen, weil der Laden etwa Teile der Pick a Brick-Wand austauscht. Wenig verwunderlich also, dass die Mitarbeiter*innen und der Kundensupport in der LEGO-Community so einen guten Ruf genießen.

Hattet ihr auch schon einmal ähnliches Glück im LEGO-Laden?