Ich habe über 30.000 Magic-Karten – mit diesen Boxen behalte ich den Überblick

Aus einem unsortierten Haufen Karten eine ordentliche Sammlung machen – mit der richtigen Aufbewahrung kein Problem!

Kann es sowas wie "zu viele Magic-Karten" überhaupt geben? Ja und nein, denn auch wenn eine breite Sammlung zu haben praktisch ist, kann die schiere Masse an Karten einiges an Platz wegnehmen. Wenn man dann noch alles in einzelnen kleinen Boxen lagert, wird es auch schnell unübersichtlich und man findet einfach gar nichts mehr. Die Dragon Shield Fortress Card Drawers sind die beste Aufbewahrung, die ich bisher gefunden habe und kosten bei Games Island fast schon unverschämt wenig!

Patrick Edwards Pät ist 2012 wieder voll in Magic eingestiegen. Weil er eben nicht vernünftig Einzelkarten, sondern nur Booster Boxen kauft, haben sich über die Jahre sehr viele Karten bei ihm angesammelt. Das braucht viel Platz und er investiert viel Zeit, den Haufen organisiert und sortiert zu halten.

Wer Kartenaufbewahrung sucht, hat sie jetzt gefunden

Ich gebe zu, ich kaufe zu viele Boosterpacks. Aber hey, es macht einfach Spaß, die Dinger zu öffnen, sich neue Karten und Flavortexte durchzulesen und so das neueste Set zu entdecken. Aber wenn man mehr als zehn Jahre lang zu (fast) jedem Set mindestens eine Booster Box kauft, entsteht ein sehr großer Haufen an Karten. Trotz regelmäßigen Aussortierens ist die Menge immer noch enorm. Das ist für Leute wie mich, die ihre Decks gerne hauptsächlich aus Karten, die sie schon haben, bauen, sowohl gut als auch schlecht.

Gut, weil viel Auswahl. Schlecht, weil es unübersichtlich wird und man die richtigen Karten nicht findet. Also hab ich den Entschluss gefasst, den Berg zu sortieren und übersichtlich aufzubewahren. Auf der Suche nach einer praktischen Lösung bin ich letztlich auf die Dragon Shield Fortress Card Drawers gestoßen.

Ein bisschen Blasphemie sorgt für Übersicht: Ich habe die Mana-Symbole aus Standard-Ländern ausgeschnitten und auf die Boxen geklebt, um direkt zu sehen, wo welche Farbe drin ist.

Da passt mehr rein, als sogar der Hersteller denkt

Laut Herstellerangaben passen pro Fach 435+ Karten, die in einer Hülle stecken, rein. Die Zahl ist bereits konservativ geschätzt und die Menge an Karten ohne Hülle kann man dann noch gut verdoppeln. Bei drei Fächern pro Box kommt man auf ca. 2.400+ Karten – da passt ordentlich was rein!

Was ich persönlich so toll daran finde: Dadurch, dass die Fortress aufrecht und dreigeteilt ist, kommt man sehr leicht an die einzelnen Fächer. So sehr ich meine drei Ultimate Guard Omnihives, in denen ich meine Decks lagere, liebe, muss ich doch jedes Mal den Schrank ausräumen, wenn ich ein Deck aus dem untersten Hive brauche.

Okay, die Dinger sind praktisch, aber wie sieht's preislich aus? Hier merkt man wieder, warum Games Island einfach die beste Adresse für alles rund um Magic ist. Bei Dragon Shield selbst werden 36,99 Euro pro Box fällig. Das wäre mir offen gestanden zu teuer gewesen, aber keine Sorge, es geht deutlich günstiger. Games Island verlangt gerade mal 17,49 Euro – das ist weniger als die Hälfte!

Die Box gibt es übrigens auch in Schwarz, ist aktuell aber ausverkauft. Generell kommt und geht der Bestand der Fortress regelmäßig. Sollten sie mal nicht verfügbar sein, könnt ihr den Benachrichtigungs-Service aktivieren. Dann bekommt ihr, sobald wieder Ware da ist, eine E-Mail und könnt zugreifen. Aktuell gibt es noch jede Menge der weißen Boxen. Wartet nicht lange und bringt endlich Ordnung in eure Magic-Sammlung:

