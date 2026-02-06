"Sowas passiert doch nur im Anime" Volleyballspieler trifft beim Aufschlag versehentlich eine Schiedsrichterin und entschuldigt sich so extrem, dass Anime-Fans dabei sofort an Haikyu denken

Während eines All-Star-Spiels der japanischen Volleyball-Liga in Kobe, Japan, kam es zu einen der wohl witzigsten Momente der Volleyball-Geschichte: Eine so dramatischste Entschuldigungen hat die Welt bisher wohl noch nicht oft gesehen.
Anime-Fans kennen so eine extreme Art der Entschuldigung allerdings ganz genau – und zogen sofort den Vergleich mit der beliebten Serie Haikyu.
Die wohl dramatischste Entschuldigung eines Volleyballspielers aller Zeiten
Am 1. Februar ging der Video-Clip eines All-Star-Spiels der SV League (japanischen Volleyball-Liga) viral, in dem Spieler Yuji Nishida zum Aufschlag ansetzt und dabei versehentlich eine Schiedsrichterin trifft. Das tut ihm offenbar so Leid, dass er sich auf ganz spezielle Art entschuldigt.
Das alles könnt ihr im folgenden Video sehen:
Link zum Twitter-Inhalt
Ohne zu zögern sprintet er los, um sich auf die japanische Art des “Dogeza” zu entschuldigen. Dabei rannte Yuji Nishida in Richtung der Schiedsrichterin, legte sich bei voller Fahrt mit seinem ganzen Körper – und dem Gesicht – komplett auf den Boden und schlitterte an sein Ziel.
Als Dogeza wird in Japan eine traditionelle Art der Entschuldigung bezeichnet. Dabei geht die Person, die sich entschuldigen möchte, auf die Knie, um sich dann mit dem ganzen Körper so weit vorzubeugen, bis der Kopf den Boden berührt. Dogeza gilt dabei häufig auch als Zeichen der Unterordnung. Aber auch um einen Wunsch zu äußern oder um einen bestimmten Gefallen zu erbitten, wird es genutzt.
Fans ziehen Parallelen zu einem ganz bestimmten Volleyball-Anime
Beim außergewöhnlichen Körpereinsatz des Spielers mussten viele Anime-Fans sofort an eine ganz bestimmte Serie denken: Haikyu, den wohl beliebtesten Volleyball-Anime aller Zeiten. Genauer gesagt dachten viele direkt an zwei ganz bestimmte Charaktere, die genauso reagieren würden: Nishinoya und Tanaka.
Die Szene erinnerte die Community besonders an einen Moment aus Episode 11 der ersten Staffel, in dem sich Tanaka und Nishinoya frustriert auf den Boden werfen, weil die begehrte Managerin Kiyoko Shimizu nicht in derselben Unterkunft wie das restliche Team untergebracht ist.
Den Clip aus der Episode 11 könnt ihr nochmal sehen:
Link zum YouTube-Inhalt
Passend dazu ist Nishinoya in der Serie auch noch der Libero des Volleyballteams der Karasuno-Oberschule. Als Libero ist voller Körpereinsatz am Boden ohnehin sein Spezialgebiet – eine solche Art der Entschuldigung würde also perfekt zu ihm passen, zumindest laut Fans.
Viele Fans bezeichnen Yuji Nishida inzwischen sogar als den „realen“ Nishinoya, obwohl er spielerisch eine ganz andere Position einnimmt. Nishida ist Diagonalangreifer und kein Libero. Trotzdem ist seine ehrliche und herrlich übertriebene Art der Entschuldigung so treffend, dass viele in ihm die lebendige Verkörperung von Nishinoya – oder sogar Tanaka – sehen.
Welcher Sport-Anime hat euch am meisten gefallen und was haltet ihr von der dramatischen Entschuldigung von Yuji Nishida?
