Riesiger Sale im PS Store: Rund 1000 Spiele für PS4 + PS5 jetzt im Angebot

Der PS Store hat einen riesigen Indie Sale gestartet, indem ihr zahlreiche Geheimtipps für PS4 und PS5 günstiger bekommt. Insgesamt gibt es 1102 Sonderangebote, und zwar mit Rabatten von bis zu 90 Prozent (auch wenn der PS Store offiziell nur mit bis zu 75 Prozent Rabatt wirbt). Die Aktion läuft noch bis 1 Uhr morgens am 22. Dezember. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Death’s Door

1:29 Death's Door - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein

Das vor einem Jahr erschienene Deaths Door war einer der großen Inide-Überraschungshits 2021. Wir spielen eine Krähe, deren Job es ist, die Seelen der Toten zu ernten. Dummerweise lässt sie sich eine der Seelen stehlen und muss sich nun auf eine Reise durch das Reich zwischen Leben und Tod begeben, um den Dieb zu finden. Dieses aus verschiedenen fantasievoll gestalteten Regionen bestehende Reich erkunden wir aus der isometrischen Perspektive und liefern uns dabei Kämpfe mit mächtigen Monster, die sich verzweifelt ans Leben klammern. Vor allem die Bosskämpfe können dabei ziemlich fordernd sein.

Outlast 2

9:48 Outlast 2 - Gameplay-Trailer

Im Horrorspiel Outlast 2 spielen wir erneut einen Journalisten. Diesmal sollen wir in einer abgelegenen Gegend in Arizona den rätselhaften Tod einer Frau untersuchen. Schon bald werden wir von religiösen Fanatikern verfolgt und müssen selbst um unser Leben fürchten. Wie schon im Vorgänger können wir uns gegen unsere Verfolger nicht wehren, sondern müssen weglaufen und uns verstecken. Unser einziges Hilfsmittel ist unsere Kamera, deren Nachtsichtmodus uns zumindest erlaubt, potentielle Gefahren im Dunkeln frühzeitig zu erkennen, allerdings nur, solange den Batterien nicht der Saft ausgeht.

Jurassic World Deluxe Edition

5:46 Jurassic World Evolution - Test-Video zum Dinopark-Aufbauspiel

In Jurassic World Evolution plant, baut und verwaltet ihr euren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark und sorgt dabei hoffentlich dafür, dass anders als in den Filmen kein Chaos ausbricht. Die Dinos können nämlich auch ausbrechen, wenn ihr beim Bau der Gehege Fehler macht. Dann könnt ihr sie sogar eigenhändig mit dem Betäubungsgewehr wieder einfangen. Die meiste Zeit geht es aber eher gemütlich zu. Als Wirtschaftssimulation ist Jurassic World Evolution nicht sonderlich komplex, es geht eher um Kreativität bei der Gestaltung des Parks und um die Freude an den toll animierten Tieren. Die Deluxe Edition enthält ein Bonuspaket mit fünf zusätzlichen Dinosauriern.

Trine: Ultimate Collection

1:48 Trine 4: The Nightmare Prince - Gameplay-Trailer

Mit der Trine Ultimate Collection bekommt ihr alle vier Teile des märchenhaften Koop-Abenteuers, in dem ein Zauberer, ein Ritter und eine Bogenschützin gemeinsam ihre Fantasy-Welt retten. Die Reihe zeichnet sich sowohl durch ihr hervorragendes Artdesign als auch durch ihr tolles Gameplay aus, das Kampf und Rätsel geschickt kombiniert und dabei viel Freiraum für kreative Lösungen lässt. Nur Trine 3, das die übersichtlichen 2D-Levels durch 3D ersetzte, ist nicht ganz so gelungen. Die drei anderen Teile sind nach wie vor sehr gute Spiele, die man übrigens auch gut allein spielen kann, indem man zwischen den Charakteren wechselt.

Strange Brigade Deluxe Edition

2:14 Strange Brigade - Story-Trailer zum neuen Shooter der Sniper-Macher

Den von Rebellion (Sniper Elite, Zombie Army) stammenden Third Person Shooter Strange Brigade bekommt ihr jetzt in der Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass und ein zusätzliches Waffenpaket enthält, für nur 7,99€. Es handelt sich um einen Koop-Shooter im Stile eines Left 4 Dead, in dem ihr euch im Team durch massenhaft Untote und Monster metzelt. Allerdings seid ihr dabei im vergleichsweise unverbrauchten Ägypten-Setting unterwegs, und zwar im Stil einer trashigen Abenteuerserie der 1940er. Zwischendurch gibt’s Rätsel und kreative Fallen wie in Indiana Jones. Spielt ihr allein, werdet ihr von KI-Begleitern unterstützt.

Dead Cells

1:04 Dead Cells - Trailer zum Roguelike-Metroidvania

Der Indie-Hit Dead Cells mischt Roguelike und Metroidvania. Ihr kämpft euch durch 2D-Levels, die aus handgemachten Bausteinen zufällig zusammengesetzt sind, und müsst wieder von vorn anfangen, falls ihr scheitert, schaltet aber zusätzliche Waffen und Fähigkeiten frei. Zu einem Highlight des Genres wird Dead Cells durch seine Kämpfe, die erstens enorm von der flotten und präzisen Steuerung profitieren und zudem durch die große Vielfalt an sehr unterschiedlichen Waffen ganz verschiedene Spielstile erlauben. Da auch die Gegner unterschiedliche Angriffsmuster und Eigenschaften besitzen, müssen wir unsere Taktik immer wieder anpassen.

Limbo

6:38 Limbo - Test-Video

Limbo kann man mittlerweile getrost zu den ganz großen Indie-Klassikern zählen. Der Puzzle-Platformer fasziniert vor allem durch seinen einzigartigen, in Schwarzweiß gehaltenen Grafikstil und schafft es zudem, seine Geschichte ganz ohne Worte allein durch die eindrücklichen Bilder zu erzählen. Wir spielen einen kleinen Jungen, der sich seinen Weg durch eine gefährliche, albtraumhafte Welt bahnen muss. Limbo schreckt dabei nicht davor zurück, uns für unsere Fehler mit brutalen Todesanimationen zu bestrafen, was viel zur dichten, düsteren Atmosphäre des Spiels beiträgt.

Broforce

5:07 Was ist ... Broforce? - Explosionen, Freiheit und Bromantik

Broforce ist ein 2D-Shooter, den ihr allein oder im Koop spielen könnt und der ganz auf brachiale Gewalt setzt. Ihr übernehmt dabei die Rolle von Charakteren, die stark an bekannte Filmfiguren wie Judge Dredd, Rambo oder Terminator angelegt sind, und greift mit ihnen die Camps gefährlicher Terroristen an. Das Besondere dabei ist, dass die Levels ähnlich wie im Klassiker Worms fast vollständig zerstörbar sind. Wo kein Weg ist, könnt ihr euch also einfach einen frei sprengen. Solltet ihr es jedoch übertreiben, bleibt gar kein Boden mehr übrig, auf dem ihr euch fortbewegen könnt. Die Gewaltorgie bekommt dadurch zumindest ein wenig taktische Tiefe.

CrossCode

1:34 CrossCode - Trailer zum Full-Release des Retro-RPGs mit SNES-Charme

CrossCode ist ein RPG in 16-bit-Pixeloptik, das an Klassiker wie Chrono Trigger und Secret of Mana erinnert. Es spielt in ferner Zukunft auf einem Mond, auf dem ein großes Live-Rollenspiel stattfindet. Die Protagonistin Lea findet sich ohne Erinnerungen in einem Roboter-Avatar wieder und muss nun herausfinden, wie sie hierher gekommen ist. Das Gameplay ist ziemlich actionreich, in den Kämpfen steuern wir Lea fast wie in einem Twin-stick Shooter. Daneben spielen ähnlich wie in einem Zelda-Spiel aber auch Erkundung und Rätsel eine große Rolle. CrossCode ist sehr umfangreich, ihr könnt mit 50 Stunden für die Story und weiteren 20 Stunden für Nebenquests rechnen.

The Council Complete Season

1:19 The Council - Launch-Trailer zur ersten Episode des Verschwörungs-Spiels

Das ursprünglich im Episodenformat erschienene The Council bekommt ihr jetzt im Komplettpaket für nur 4,49€. Es handelt sich dabei um ein Adventure im Stil von Telltale- oder auch Quantic-Dream-Spielen wie The Walking Dead oder Detroit: Become Human. Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen, machen also einen wichtigen Teil des Gameplays aus. Allerdings gibt es auch Charakterentwicklung wie in einem RPG. Besonders kreativ ist das Szenario: Im Jahre 1793 nehmen wir an einem geheimen Treffen historischer Persönlichkeiten wie Napoleon und George Washington teil und müssen dabei ein Verbrechen aufklären.