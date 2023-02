Schnäppchen im PS Store: Die 10 besten PS5- und PS4-Spiele für unter 5€

Schon seit letzter Woche läuft im PlayStation Store ein großer Sale, in dem ihr hunderte PS4- und PS5-Spiele für jeweils unter 20€ bekommen könnt. Schon zum Start hatten wir euch zehn Highlights vorgestellt, diesmal haben wir euch die besten Spiele für unter 5€ herausgesucht. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 2. März. Wer unsere Tipps nicht braucht und lieber selbst nach den besten Schnäppchen suchen möchte, kann diesem Link zur Übersicht folgen:

The Disney Afternoon Collection

Mit der Disney Afternoon Collection bekommt ihr gleich sechs Klassiker mit Disney-Figuren für nur 4,99€. Der bekannteste darunter ist sicherlich das ursprünglich 1989 für NES erschienene Jump&Run DuckTales, das zu einem Superhit wurde und die Welle der Disney-Spiele einleitete. Hier sucht ihr als Dagobert Duck in fünf verschiedenen Regionen, die vom Amazonasgebiet über Transsylvanien bis zum Mond reichen, nach Schätzen. Auch der ebenso gute Nachfolger DuckTales 2 ist in der Sammlung enthalten, außerdem sind noch die drei Jump&Runs Chip ’n’ Dale Rescue Rangers 1 und 2 und Darkwing Duck sowie das Shoot ’em up TaleSpin mit Captain Baloo in der Hauptrolle mit dabei.

Transistor

5:18 Transistor - Test-Video zum Action-Rollenspiel

Das von Supergiant Games (Bastion, Hades) stammende Transistor ist ein Action-RPG im Cyberpunk-Szenario. Wir steuern die Sängerin Red, die ihre Stimme verloren hat, dafür aber mit einem riesigen, sprechenden Schwert ausgerüstet ist , aus der isometrischen Perspektive durch eine futuristische Großstadt. Der einzigartige Grafikstil, der trotz bunten Neonlichtern düster wirkt, trägt neben dem hervorragenden Soundtrack viel zur dichten Atmosphäre bei. Das Gameplay hat eine starke taktische Komponente, denn auf Wunsch können wir die Zeit anhalten und weitere Aktionen planen, die von Red dann in Windeseile ausgeführt werden. Nach und nach schalten wir zudem immer neue Möglichkeiten frei, unser Schwert anzupassen, was verschiedene Spielweisen erlaubt.

Yakuza 6: The Song of Life

4:28 Yakuza 6 - Test-Video zum PS4-Action-Adventure

Wie alle Spiele der Yakuza-Hauptreihe bietet auch Yakuza 6 eine vergleichsweise kompakte, dafür aber umso detailliertere Spielwelt, die voller Anspielungen auf die japanische Popkultur und zudem voller abgedrehter Minispiele steckt. Den Kern des Gameplays bilden aber natürlich auch diesmal wieder die spektakulären Nahkämpfe mit Kombos und Spezialattacken. Zudem wird wie üblich eine packende, epische Gangstergeschichte geliefert. Dabei will der inzwischen 48 Jahre alte Karuma Kiryu nach drei Jahren im Gefängnis eigentlich nur seine Ruhe haben. Als seine Ziehtochter nach einem vermeintlichen Unfall im Koma liegt und er sich um ihren Sohn kümmern muss, holt ihn jedoch seine Vergangenheit ein.

Call of Cthulhu

10:21 Call of Cthulhu - Video zum Test: Wenig Horror, aber viele clevere Details

Call of Cthulhu ist ein auf den Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft basierendes Action-Adventure. Wir spielen einen heruntergekommenen Detektiv, der in einem kleinen Fischerdorf einen Mord aufklären soll. Der Großteil des Gameplays besteht dementsprechend aus Ermittlungsarbeit: Wir befragen Zeugen, suchen Indizien und setzen all unsere Spuren schließlich im Rekonstruktionsmodus zu einer stimmigen Version der vergangenen Ereignisse zusammen. Action-Abschnitte gibt es zwar auch, diese sind aber nicht das Highlight des Spiels. Viel wichtiger ist die subtile Gruselatmosphäre, die das Spiel trotz der nicht sonderlich aufwendigen Grafik erzeugt, nicht zuletzt durch den gekonnten Einsatz von Licht und Schatten.

Huntdown

Huntdown ist ein 2D-Shooter, in dem wir als Kopfgeldjäger in einer vom Verbrechen beherrschten Großstadt für Ordnung sorgen, und zwar mit purer Gewalt und einem stattlichen Waffenarsenal, vom Sturmgewehr bis zum Flammenwerfer. Wir können dabei sowohl allein oder auch gemeinsam im Koop antreten und uns zwischen drei verschiedenen Charakteren entscheiden: Einer menschlichen Frau, einem männlichen Cyborg und einem umgebauten Aufklärungsdroiden. Die Inszenierung punktet neben ihrem 16-Bit-Retrostil auch durch ihren Soundtrack sowie durch eine ordentliche Portion schwarzen Humor. Am wichtigsten ist aber natürlich das temporeiche, fordernde und schlicht überaus gelungene Shooter-Gameplay.

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Dispair

13:38 Earth Defense Force 4.1 - Dieses Stück Japan-Trash ist es wert, gespielt zu werden!

Earth Defense Force 4.1 ist ein Third-Person-Shooter, der ganz auf pausenlose Action setzt. Als Mitglied der EDF versuchen wir die Welt vor den Alien-Invasoren zu beschützen. Inmitten einer Großstadt kämpfen wir deshalb gegen Horden gewaltiger Kreaturen, von Riesenameisen bis hin zu Drachen. Glücklicherweise stehen uns dazu nicht nur futuristische Kampfanzüge und hunderte Schusswaffen, sondern auch schweres Gerät wie Panzer, Helikopter und Artillerie zur Verfügung. Außerdem können wir zwischen vier Charakterklassen mit individuellen Fähigkeiten wählen, die sich mit der Zeit weiterentwickeln. Die über 80 Missionen können wir allein angehen oder uns im Koop Unterstützung holen, sowohl lokal als auch online.

SteamWorld Heist

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

In SteamWorld Heist befehligt ihr eine kleine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, die Schiffe des bösen Roboterimperiums überfallen und dabei fette Beute machen. Die Taktikkämpfe laufen rundenbasiert in der 2D-Seitenansicht ab, spielen sich aber recht actionreich, da ihr ungefähr wie im Klassiker Worms das Zielen und Schießen selbst übernehmt. Da Kugeln an den Stahlwänden der Raumschiffe abprallen, sind sogar Kunstschüsse um Ecken möglich. Für Langzeitmotivation sorgt ein Fortschrittssystem wie in RPGs. Eure Charaktere leveln also mit der Zeit auf, lernen neue Fähigkeiten und werden durch bessere Ausrüstung und Waffen zu immer stärkeren Kämpfern. Daneben punktet SteamWorld Heist durch seine abgedrehte Spielwelt.

Mafia 2 Definitive Edition

0:29 Mafia 2 Definitive Edition - So sieht das Remaster des Klassikers aus

Die technisch überarbeitete Neuauflage des Third Person Shooters Mafia 2 bekommt ihr jetzt für nur 4,49€. Wir spielen den Kriegshelden Vito Scaletta der sich nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg in seine Heimatstadt Empire Bay mit dem organisierten Verbrechen einlässt, um die Schulden seines Vaters zurückzuzahlen. Auch wenn es sich um eine offene Spielwelt handelt, solltet ihr keine moderne Open World mit massenhaft Nebenaufgaben erwarten. Stattdessen ist Empire Bay vor allem eine stimmungsvolle und hübsche Kulisse für eine klassische Gangstergeschichte im Stile großer Mafia-Filme. Ihr seid bei Mafia 2 also vor allem dann richtig, wenn ihr nach einem atmosphärischen Singleplayer-Erlebnis sucht.

Slime Rancher

13:03 Was ist ... Slime Rancher? - Schnell, jemand muss PETA informieren!

Slime Rancher ist eine Mischung aus Farming- und Actionspiel. Aus der Egoperspektive kümmern wir uns um unsere kleine Farm, in der wir niedliche, an Dragon Quest erinnernde Schleimwesen züchten. Von diesen Schleimen gibt es verschiedene Arten mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Eigenschaften, die wir auch miteinander kreuzen können. Übertreiben wir es dabei, erhalten wir aber böse Explosionsschleime, die großen Schaden anrichten. Zuerst müssen wir die verschiedenen Schleimarten aber erst mal fangen. Dazu ziehen wir hinaus in die Welt, erleben Abenteuer und müssen auch den einen oder anderen Bosskampf überstehen, um an die entlegensten Orte mit den kostbarsten Schleimen zu gelangen.

Panzer Dragoon Remake

1:00 Panzer Dragoon: Remake - So sieht die Neuauflage des Klassiker von 1995 aus

Die Neuauflage des ursprünglich 1995 für Sega Saturn erschienenen Klassikers Panzer Dragoon bekommt ihr jetzt stolze 90 Prozent günstiger. Grafisch hat sich das Remake im Vergleich zum Original natürlich stark verbessert, spielerisch bleibt es der Vorlage aber treu. Wir fliegen also weiterhin auf einem Drachen durch ein Fantasy-Reich und schießen massenhaft Feinde am Boden und in der Luft ab, darunter Luftschiffe, riesige Sandwürmer, fliegende Fische und Rieseninsekten. Es handelt sich um einen Rail-Shooter, deshalb findet der Drache seinen Weg von allein. Wir konzentrieren uns ganz aufs Schießen. Das ist jedoch nicht so simpel, wie es klingt. Spätestens wenn die Gegner aus allen Richtungen auf uns einstürmen, geraten wir ins Schwitzen.