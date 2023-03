Über 600 Spiele im Angebot: Schnappt euch jetzt PS5- + PS4-Hits für unter 15€

Im aktuellen PS Store Sale gibt es hunderte PS5- und PS4-Spiele für unter 15€.

Im PlayStation Store läuft gerade ein Sale, in dem ihr mehr als 600 Spiele für PS4 bis PS5 günstiger bekommt, und zwar für jeweils weniger als 15€. Darunter sind einige große, wenn auch schon etwa ältere AAA-Hits ebenso wie viele spannende Indie-Geheimtipps. Die Deals gelten nur noch bis 1 Uhr morgens am 16. März. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst nach den besten Angeboten suchen möchte, findet hier die komplette Übersicht:

Metro Exodus

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Für nur 5,99€ bekommt ihr den tollen und atmosphärischen First Person Shooter Metro Exodus des ukrainischen Studios 4A Games. Hier reisen wir mit dem Zug quer durch das postapokalyptische Russland, auf der Suche nach einer neuen Heimat für unsere kleine Gruppe Überlebender. Im Vergleich zu den Vorgänger verbringen wir also deutlich mehr Zeit an der Oberfläche, und zwar in weiten, offenen Gebieten, von der Wüste über dichte Wälder bis hin zu verschneiten Straßen in der Großstadt. Metro Exodus erinnert dabei häufig an Endzeit-Open-World-Spiele wie Fallout oder Stalker. Linearen Horror in finsteren Gängen wie in den ersten beiden Metro-Teilen gibt es hin und wieder aber auch noch.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – Prince’s Edition

6:33 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Testvideo zum kunterbunten JRPG-Märchen

Die Prince’s Edition von Ni no Kuni 2 bekommt ihr ansehnliche 85% günstiger. Sie enthält neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit den Story-Erweiterungen The Lair of the Lost und The Tale of a Timeless Tone sowie zusätzliche Ingame-Gegenstände. Ni no Kuni 2 ist ein JRPG mit niedlichem Anime-Look und einer epischen Fantasy-Geschichte rund um Krieg und Machtgier. Von anderen Vertretern des Genres hebt es sich unter anderem dadurch ab, dass wir hier nicht nur mit unseren Helden durchs Land ziehen und auf Monster einprügeln. Wir spielen nämlich einen waschechten König, der sich nebenbei auch noch um die Verwaltung seines Reiches kümmern, Truppen befehligen und Schlachten schlagen muss.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ ist ein Muss für alle Fans des Animes, allein schon deshalb, weil es ihm gelingt, trotzt 3D-Modellen den Look der Vorlage nahezu perfekt zu imitieren, bis hin zu den typischen überzeichneten Effekten. Aber auch spielerisch hat das Fighting Game einiges zu bieten. Neben den üblichen Kombos und Spezialattacken sorgen die Tag Teams für zusätzliche Komplexität. Um die Attacken unserer Gegner perfekt zu kontern, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen unserer drei Kämpfer wechseln. Am meisten Spaß macht Dragon Ball FighterZ zwar im Multiplayer, es gibt aber auch eine interessante Solo-Kampagne, in der wir selbst über unseren Weg zum finalen Bosskampf entscheiden.

Yakuza Kiwami

2:01 Yakuza Kiwami - Trailer zum Remake für PS4

Bei Yakuza Kiwami handelt es sich um das technisch stark verbesserte Remake des ersten, ursprünglich noch für PS2 erschienenen Yakuza. Wir spielen den Serienhelden Kazuma Kiryu, der die Schuld für das Verbrechen eines anderen aus sich genommen hat und aus der Yakuza verbannt wurde. Neben der spannenden Gangster-Geschichte glänzt Yakuza Kiwami wie auch die anderen Yakuza-Spiele durch eine offene Spielwelt, die zwar vergleichsweise kompakt, aber dafür umso detailverliebter ist und voller Anspielungen auf die japanische Popkultur und abgefahrener Minispiele steckt. Den Kern des Gameplays bilden aber wie immer die toll inszenierten Nahkämpfe mit spektakulären Spezialattacken.

Wasteland 3 Colorado Edition

Sponsored 16:11 Wasteland 3 - Setzt heute fort, was Fallout legendär gemacht hat

Mit der Wasteland 3 Colorado Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „The Battle of Steeltown“ und „Cult of the Holy Detonation“ sowie zusätzlichen Ingame-Inhalten für nur 9,99€. Wie schon das erste Wasteland aus dem Jahr 1988, das gewissermaßen der inoffizielle Vorgänger von Fallout war, ist auch Wasteland 3 ein klassisches, Party-basiertes Rollenspiel in einer postapokalyptischen Spielwelt. Seine hohen Wertungen (OpenCritic: 86 Punkte) hat es vor allem seinen toll geschriebenen und kreativen Quests sowie seiner spielerischen Freiheit zu verdanken. Je nachdem, wie ihr eure Charaktere geskillt habt, habt ihr haufenweise verschiedene Möglichkeiten, die Aufträge anzugehen.

Unrailed!

1:19 Unrailed! - Trailer zeigt den chaotischen Streckenbau-Koop

Falls ihr auf der Suche nach einem spannenden und chaotischen Koop-Spiel seid, dann ist Unrailed! genau das Richtige für euch. Hier müssen wir gemeinsam im Team Schienen zum nächsten Bahnhof verlegen und dabei Hindernisse wie Berge, Wälder und Seen überwinden, und zwar während der Zug bereits fährt. Zu allem Überfluss müssen wir die Schienen auch noch vorher selbst herstellen und dafür das Material aus der Umgebung sammeln. Das klappt nur, wenn wir gut zusammenarbeiten, die Aufgaben klug verteilen und uns ständig absprechen. Schaffen wir es zu einem Bahnhof, können wir dort immerhin Upgrades bekommen, die uns den Bau der Schienen erleichtern oder den Zug langsamer fahren lassen.

God Eater 3

1:37 God Eater 3 - Gameplay-Trailer enthüllt Sequel zur kultigen Action-RPG-Reihe

In God Eater 3 machen wir als Mitglied einer Spezialeinheit Jagd auf riesige, gottähnliche Monster. Mit ihrem Fokus auf das Sammeln von Crafting-Material zum Herstellen von immer besserer Ausrüstung erinnert die Reihe stark an Monster Hunter. Trotzdem ist God Eater 3 weit mehr als eine Kopie. Vor allem das komplexe Kampfsystem mit seinen zahlreichen Kombos und Spezialattacken wirkt eigenständig und kann auch langfristig motivieren. Von der Story solltet ihr zwar zwar nicht zu viel erwarten, sie bleibt trotz ihrer epischen Ansätze eher nebensächlich. Dafür beeindruckt aber die stilvolle Inszenierung im Anime-Look. Von dieser könnt ihr euch übrigens mit der kostenlosen Demo im PlayStation Store selbst überzeugen.

Far: Changing Tides

1:34 Far: Changing Tides verspricht eine Reise, die ihr nicht vergesst

Das im letzten Jahr erschienene Far: Changing Tides ist der Nachfolger des Indie-Hits Far: Lone Sails. Im ersten Teil haben wir auf einem Landfahrzeug, das mit einem Segel ausgestattet war, postapokalyptische, ausgetrocknete Landschaften durchquert. Diesmal sind wir nun mit dem Schiff in einer überfluteten Welt unterwegs. Als kleiner Junge suchen wir nach einem neuen Zuhause, müssen uns dabei aber natürlich an erster Stelle um unser Überleben und um den Zustand unseres Schiffs kümmern. Neben diesen Survival-Elementen besteht das Gameplay größtenteils aus Rätseln, die wir lösen müssen, um den Weg freizumachen. Wichtiger als die spielerische Herausforderung ist aber die dichte Atmosphäre, zu der der tolle Soundtrack viel beiträgt.

Titanfall 2

1:51 Titanfall 2 - Story-Trailer zur Singleplayer-Kampagne

Den First Person Shooter Titanfall 2, in dem wir sowohl zu Fuß als auch in riesigen Mechs unterwegs sind, gibt es jetzt schon für 4,39€. Das Spiel von Respawn Entertainment (Apex Legends) ist zwar in erster Linie für seinen tollen Multiplayer bekannt. Zum gegenwärtigen Preis lohnt es sich aber fraglos schon allein für seine Singleplayer-Kampagne. In dieser kämpfen wir als Pilot einer Rebellengruppe zusammen mit unserem treuen Titanen BT gegen einen bösen Großkonzern. Die Story mag zwar nicht allzu kreativ sein, das Leveldesign ist es dafür aber umso mehr. Von gewaltigen Mech-Schlachten über Schleichpassagen und Kämpfe auf fliegenden Transportern bis hin zu Zeitreisen ist hier alles dabei.

AER: Memories of Old

In Aer: Memories of Old erkunden wir die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation zu Fuß und aus der Luft.

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Deal-Preis von 1,49€ gehört AER: Memories of Old zu den günstigsten Schnäppchen im PS Store Sale. Es handelt sich um eine Mischung aus Adventure und Erkundungsspiel, in dem wir in 3D das in hellen und bunten Farben gehaltene Land der Götter erkunden. Das tun wir nicht nur zu Fuß, sondern auch aus der Luft, denn die Protagonistin Anuk kann sich in einen Vogel verwandeln. Das verschafft uns einen guten Ausblick über die hübschen Landschaften, außerdem bringen Anuks Flugkunststücke und Sturzflüge eine Menge Spaß. Am Boden besteht das Gameplay größtenteils aus Rätseln, durch deren Lösung wir die Geheimnisse lüften, die in den Ruinen einer untergegangenen Zivilisation verborgen sind.