PS4- & PS5-Spiele für unter 15€: Mehr als 800 Angebote im neuen PS Store Sale sichern

Der PlayStation Store hat einen neuen Sale gestartet, in dem ihr PS4- und PS5-Spiele für unter 15€ bekommt. Insgesamt gibt es mehr als 800 Angebote, darunter so einige große AAA-Titel und sogar der eine oder andere PlayStation-Exklusivhit. Die Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 16. Februar. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Falls ihr euch lieber selbst durch die Angebote wühlen möchtet, findet ihr hier die Übersicht:

Uncharted: The Nathan Drake Collection

5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur PS4-Spielesammlung

Bei der Nathan Drake Collection handelt es sich um eine Neuauflage der ersten drei Teile der berühmten Uncharted-Reihe, die ursprünglich noch für PS3 erschienen sind. Neben Verbesserungen bei der Grafik wurde auch die Steuerung modernisiert und vereinheitlicht, sodass sich alle drei Teile nun wie aus einem Guss spielen. In den Action-Adventures macht ihr euch in der Rolle des Draufgängers Nathan Drake auf der ganzen Welt auf die Suche nach legendären, historischen Schätzen, ganz im Stile eines Indiana Jones. So wandelt ihr beispielsweise im Amazonas auf den Spuren von Sir Francis Drake oder forscht in der arabischen Wüste nach dem versunkenen Atlantis.

Need for Speed Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Auch wenn es mit Need for Speed Unbound inzwischen einen Nachfolger gibt, lohnt es sich trotzdem, Need for Speed Heat noch nachzuholen, insbesondere im gegenwärtigen Angebot mit 90 Prozent Rabatt. Sowohl technisch als auch im Hinblick auf das Fahrgefühl sind die beiden Rennspiele ohnehin auf Augenhöhe. Auch die im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe deutlich verbesserte KI sowie das durch zahlreiche Tuning-Möglichkeiten motivierende Fortschrittssystem finden sich bereits in Heat. Außerdem sorgt hier die Unterteilung in offizielle Wettbewerbe bei Tag und in illegale Straßenrennen bei Nacht für spielerische Abwechslung.

Resident Evil 7

8:00 Resident Evil 7: Biohazard - Test-Video: Endlich wieder richtiger Horror?

Wenn man auch nur ein bisschen was für Horrorspiele übrig hat, sollte man Resident Evil 7 auf jeden Fall mal eine Chance geben. Obwohl dieser Teil in die First-Person-Perspektive wechselt, ist er den Ursprüngen der Reihe in mancherlei Hinsicht deutlich näher als etwa Teil 5 und 6. Wie im ersten Spiel erkunden wir ein verwinkeltes Anwesen, in dem in jedem Zimmer neue Schrecken und Gefahren lauern könnten, und müssen mit knapper Munition auskommen. Aber auch mit Titeln wie Outlast und Amnesia hat Resident Evil 7 einiges gemein und konfrontiert uns häufig mit Gegnern, die wir nicht besiegen können, nämlich mit den Mitgliedern der unheimlichen Baker-Familie, die alle eigene Fähigkeiten und Charakterzüge haben.

Mortal Shell Enhanced Edition

1:16 Mortal Shell: Enhanced Edition - Reveal-Trailer zur verbesserten Fassung für PS5

Bei Mortal Shell handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das sich sowohl im Hinblick auf die fordernden, nahkampfbetonten Kämpfe als auch bezüglich des düsteren Artdesigns offensichtlich an Vorbildern wie Dark Souls orientiert. Es bringt aber auch eigene Ideen mit: Wir spielen nämlich ein übernatürliches Wesen, das zwar selbst nicht viel aushält, aber in die sterblichen Überreste anderer Krieger schlüpfen kann und auf diese Weise auch ihre Fähigkeiten übernimmt. Dadurch könnt ihr innerhalb eines Durchgangs ganz verschiedene Spielweisen ausprobieren. Die Enhanced Edition bringt vor allem für die PS5 technische Verbesserungen mit, zum Beispiel 4K-Auflösung.

Slay the Spire

1:44 Slay the Spire - Trailer kündigt den Überraschungshit für PS4 an

Bei dem Indie-Hit Slay the Spire handelt es sich um eine Mischung aus Roguelike und Sammelkartenspiel. Ihr durchstreift einen Dungeon voller vielfältiger Monster. In den rundenbasierten Kämpfen erfordert jede eurer Aktionen das Ausspielen einer Karte aus eurem Deck. Durch Siege sammelt ihr neue Karten oder wertet alte auf. Schafft ihr es, euer Deck klug zu verstärken, könnt ihr mächtige Kombos auslösen. Die Gegnervielfalt ist jedoch so groß, dass ihr eure Taktik immer wieder anpassen und Schwachstellen ausmerzen müsst. Nach dem Tod müsst ihr zwar wieder am Anfang des Dungeons starten, ihr schaltet aber neue Karten und Charaktere frei, die unterschiedliche Spielweisen ermöglichen.

Bugsnax

1:47 Bugsnax - Gameplay-Trailer zum witzigen PS5-Launch-Spiel

In Bugsnax reisen wir auf die Insel Schleckum, um deren Geheimnisse zu lüften und das mysteriöse Verschwinden einer Abenteurerin zu untersuchen. Das Besondere an der Insel sind die leckeren Mischwesen aus Insekten und Süßigkeiten, die hier hausen. Um mit unseren Ermittlungen voranzukommen, müssen wir uns erst mal mit den Bewohnern anfreunden und ihnen helfen, was oftmals bedeutet, dass wir ganz besondere Exemplare der sogenannten Bugsnax für sie fangen müssen. Dazu stehen uns die verschiedensten Fallen und Köder zur Verfügung, mit denen wir auch die vorsichtigsten der über hundert Arten fangen können. Neben dem Reiz der Jagd fesselt an Bugsnax vor allem der schräge Humor.

Frostpunk

1:41 Frostpunk - Gameplay-Trailer: Die Stadt MUSS überleben!

Frostpunk ist ein Aufbauspiel mit Survival-Elementen, in dem die Existenz der Menschheit von einer neuen Eiszeit bedroht wird. Ihr führt darin eine Gruppe von Überlebenden, plant den Aufbau ihrer Stadt und müsst die knappen Ressourcen verwalten, die das karge Umland zu bieten hat. Dabei werdet ihr immer wieder vor schwierige Entscheidungen gestellt. Zum Beispiel könnte es von Vorteil sein, weniger produktive Mitglieder eurer Gruppe schlicht verhungern zu lassen, was aber der Moral schaden kann. Es steht euch frei, ob ihr als Tyrann oder freundlicher Herrscher auftreten wollt, aber ihr müsst dabei stets beachten, dass nett zu sein nicht immer zu einem guten Ende führt.

Spiritfarer: Farewell Edition

2:42 Spiritfarer - Launch Trailer

In Spiritfarer spielen wir die Fährfrau Stella, deren Job es ist, die Seelen der Toten ins Jenseits zu befördern. Vorher müssen wir ihnen allerdings dabei helfen, unerledigte Angelegenheiten zu regeln, um loslassen zu können. Bis wir das geschafft haben, wohnen die Toten auf unserem Schiff und wollen dort angemessen untergebracht und verpflegt werden, können aber auch verschiedene Aufgaben übernehmen. Auf dem Schiff ähnelt das Gameplay von Spiritfarer dadurch einem Aufbauspiel oder einer Lebenssimulation wie Animal Crossing. Legen wir an einer der vielen Inseln an, um Ressourcen zu sammeln und mit Charakteren zu reden, wird es zu einer Mischung aus Adventure und Platformer.

Soma

4:28 SOMA - Test-Video zum Horror-Adventure

Das vom Studio hinter dem Horrorhit Amnesia: The Dark Descent stammende Soma ist ein düsteres Adventure im Science-Fiction-Szenario, das euch auf eine Forschungsbasis auf dem Meeresgrund entführt. Wie in Amnesia werdet ihr auch hier stellenweise von übermächtigen Monstern gejagt, gegen die ihr euch nicht wehren könnt, es gibt aber deutlich weniger solcher Horror-Abschnitte. Stattdessen wird mehr Wert auf die Erkundung der Umgebung sowie auf eine bedrückende Atmosphäre und eine spannende Geschichte gelegt. Letztere stell die Frage nach der Grenze zwischen Mensch und Maschine stellt und bietet reichlich philosophischen Tiefgang.

Children of Morta

1:26 Children of Morta - Gameplay-Trailer zeigt Hack'n'Slash zwischen Liebe und Abenteuer

Im Roguelike-RPG Children of Morta übernehmen wir die Kontrolle über die Mitglieder der Familie Bergson, deren Aufgabe es ist, den heiligen Berg Morta zu beschützen. Dieser wird nämlich von allerlei Monstern wie Goblins, Ogern und Riesenspinnen bedroht. Wie üblich in Roguelikes müssen wir nach dem Scheitern von vorn beginnen, allerdings sorgen umfangreiche Fortschrittsmechaniken und das Freischalten neuer Charaktere dafür, dass die Motivation langfristig erhalten bleibt. Zudem legt Children of Morta sehr viel mehr Wert auf eine spannende und komplexe Geschichte als andere Vertreter des Genres. Den Verlauf der Story könnt ihr durch eure Handlungen entscheidend beeinflussen.