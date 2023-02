PS Store: Diese 10 PS5- + PS4-Hits bekommt ihr jetzt für unter 20€ im neuen Sale

Der PlayStation Store hat einen neuen Sale gestartet, in dem ihr über 500 PS4- und PS5-Spiele für jeweils weniger als 20€ bekommen könnt. Unter den Angeboten finden sich einige große, wenn auch zumeist schon etwas ältere AAA-Titel sowie eine Menge spannende Indie-Hits. Die Aktion läuft noch bis zum 1. März. In diesem Artikel stellen wir euch kurz zehn der Highlights vor. Falls ihr unsere Tipps nicht braucht und lieber selbst nach den besten Angeboten sucht, könnt ihr das hier tun:

Persona 5

1:40 Persona 5 - Gameplay-Trailer zeigt uns die Palaces, die wir infiltrieren müssen

Persona 5 kann man wohl als eines der besten JRPGs überhaupt bezeichnen. Wie üblich in der Reihe spielen wir einen japanischen High-School-Schüler und erleben dessen Alltag, vom Unterricht bis hin zu kleinen Nebenjobs. Nachts reisen wir jedoch mithilfe unserer speziellen Fähigkeiten in das sogenannte Metaverse, über das wir in das Unterbewusstsein der Bewohner Tokios eindringen können. Die fantasievoll gestalteten Umgebungen sowie die hervorragend erzählte Geschichte zählen zu den größten Stärken von Persona 5. Aber auch die rundenbasierten Kämpfe spielen sich erstaunlich flott und actionreich, da jeder Aktionstyp auf einem eigenen Button des Controllers liegt und komplizierte Menüs dadurch entfallen.

Cult of the Lamb

2:03 Cult of the Lamb lässt euch als süßes Lamm einen dämonischen Kult gründen

Cult of the Lamb ist einer der großen Indie-Überraschungshits des letzten Jahres. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus einer Lebens- und Farmingsimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley und einem Roguelike-Dungeoncrawler wie The Binding of Isaac oder Hades. Diese Kombination ist für sich schon ungewöhnlich genug, doch die größte Besonderheit ist das Szenario: Wir spielen nämlich ein Lamm, das einen düsteren, von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspirierten Kult anführt. Trotz seines auf den ersten Blick niedlichen Looks enthält das Spiel dementsprechend viele äußerst makabre Gameplay-Elemente, bis hin zur Opferung treuer Anhänger.

A Way Out

8:24 A Way Out - Testvideo zum Koop-Actionspiel: Ein außerordentliches Erlebnis

Bei A Way Out handelt es sich um ein reines Koop-Spiel, bei dem ihr entweder online oder lokal zu zweit spielt. Ihr übernehmt darin die Rolle zweier Verbrecher, die gemeinsam aus dem Gefängnis fliehen möchten und auch noch das eine oder andere weitere Abenteuer erleben, das wir an dieser Stelle nicht spoilern möchten. Spielmechanisch handelt es sich um eine weitgehend simple, aber gut funktionierende Mischung aus Action, Rätseln und Schleichen, die ihren Reiz aus der Zusammenarbeit zieht. Das Spektakulärste an A Way Out ist aber die Inszenierung, denn das Geschehen wird uns in einem sich ständig der Situation anpassenden Split Screen präsentiert, der für viele kinoreife Momente sorgt.

Little Nightmares 2

8:02 Little Nightmares 2 - Test-Video zum Grusel-Hit

Wie sein Vorgänger fesselt Little Nightmares 2 schon auf den ersten Blick durch seinen hübschen und niedlichen, aber trotzdem düsteren Grafikstil, der an Tim-Burton-Filme wie Nightmare Before Christmas erinnert. Im Vergleich zu Teil 1 des Horrorspiels bekommen wir diesmal allerdings sehr viel mehr Abwechslung geboten, denn Little Nightmares 2 ist in fünf sehr unterschiedliche Kapitel unterteilt, in denen wir unter anderem einen finsteren Wald und ein Krankenhaus voller gruseliger Puppen durchqueren. An der Gameplay-Mischung aus Schleichen, Erkundung. Rätseln und etwas Platforming hat sich wenig geändert, immerhin können wir uns diesmal aber zumindest an manchen Stellen mit Waffengewalt gegen unsere Feinde wehren.

BioShock: The Collection

4:36 BioShock: The Collection - PS3 Original gegen Remaster im Grafik-Vergleich

Mit der BioShock Collection bekommt ihr die drei großartigen First Person Shooter BioShock 1 und 2 sowie BioShock Infinite in einem Paket, und zwar in einer technisch verbesserten Remastered-Version inklusive allen Singleplayer-DLCs. Alle drei Teile sind nicht zuletzt für ihre toll designten Spielwelten berühmt. In Teil 1 und 2 reisen wir in die Unterwasserstadt Rapture, die als Paradies geplant war, sich aber längst in einen düsteren Albtraum verwandelt hat. BioShock Infinite führt uns hingegen in eine Stadt über den Wolken, die wir zunächst noch in ihrer ganzen Pracht bewundern dürfen, bevor wir ihren Zusammenbruch erleben. Die Story-DLCs zu BioShock Infinite bieten eine spannende Verknüpfung mit den Vorgängern.

Inscryption

1:04 Inscryption - Eines der besten PC-Spiele aus 2021 kommt auf PS4 und PS5

Inscryption ist der jüngste Geniestreich von Daniel Mullins (Pony Island, The Hex). Es handelt sich dabei um eine kreative Mischung aus Sammelkartenspiel, Adventure und Horrorspiel. Das Kartenspiel funktioniert sehr ähnlich, wie man es von anderen Genrevertretern wie Magic: The Gathering ode Hearthstone gewohnt ist: Mithilfe von Karten aus unserem Deck beschwören wir Kreaturen und lösen Zauber aus. Durch Siege erspielen wir uns weitere Karten, durch die wir unser Deck verbessern. Zwischen den Partien können wir aber auch aufstehen und den Raum erkunden, in dem wir allem Anschein nach von unserem Gegner gefangen gehalten werden. Hier stoßen wir auf Rätsel, die wir schleunigst lösen sollten, wenn wir überleben wollen.

Unravel Yarny Bundle

4:43 Unravel - Testvideo zum wolligen Rätselspaß

Mit dem Unravel Yarny Bundle bekommt ihr den ersten Teil und auch Unravel Two zusammen für nur 5,99€. Bei beiden Spielen handelt es sich um hübsche Puzzle-Platformer, die vor allem durch ihren niedlichen Protagonisten, das Wollknäuel-Figürchen Yarny, punkten. Yarny benutzt auf seinem Weg durch wunderschöne Landschaften seine eigenen Fäden, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. Im zweiten Teil ist er nicht mehr allein unterwegs, sondern wird von einem zweiten Wollknäuel begleitet und muss mit ihm zusammenarbeiten, um voranzukommen. Entweder könnt ihr im Singleplayer zwischen den beiden Figürchen hin und her schalten oder ihr spielt zu zweit im Koop.

inFamous Second Son

7:24 inFamous: Second Son - Test-Video zum Superhelden-Spektakel für PS4

inFamous Second Son war einer der ersten großen Open-World-Hits der PS4-Generation. Auch wenn das natürlich schon eine Weile her ist, ist das Superheldenspiel auch heute noch einen Blick wert, vor allem zum günstigen Preis von 9,99€. Wir spielen den Native American Delsin Rowe, der entdeckt, dass er nicht nur über Superkräfte verfügt, sondern auch anderen ihre Kräfte stehlen kann. Das macht ihn zu einem interessanten Forschungsobjekt für die Chefin der Behörde D.U.P., die sogar Delsins Stamm angreift. Nun können wir seine Kräfte entweder für blutige Rache verwenden oder für das Gute kämpfen. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, verändert sich nicht nur die Geschichte, sondern auch das Verhalten der Bevölkerung uns gegenüber.

Disco Elysium: The Final Cut

0:59 Disco Elysium: Neuer Trailer zur Final Cut-Fassung

Disco Elysium ist einer der größten Kritikerlieblinge der letzten Jahre, die Durchschnittswertung auf OpenCritic liegt bei stolzen 92 Punkten. In dem RPG spielen wir einen heruntergekommenen Detektiv, der in der Welt Elysium schwere Verbrechen aufklären soll. Dabei stehen uns stets eine ganze Menge verschiedener Vorgehensweisen offen, wobei der Erfolg auch davon abhängt, wie wir die Skillpunkte bei der komplexen Charakterentwicklung verteilt haben. Neben der spielerischen Freiheit sind die hervorragend geschriebenen Erzähltexte und Dialoge einer der wichtigsten Gründe für die hohen Bewertungen. Der Final Cut bietet zusätzliche Missionen, eine komplette, wenn auch nur englische Vertonung der Dialoge und eine Menge Detailverbesserungen.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Blasphemous ist ein 2D-Actionspiel, das sowohl durch seinen fordernden Schwierigkeitsgrad als auch durch seinen düsteren Grafikstil stark an Dark Souls erinnert. Ihr spielt den einzigen Überlebenden eines Massakers, der im Kreislauf von Tod und Wiedergeburt gefangen ist und das Land Cvstodia von seinem Fluch befreien soll. Das Artdesign wurde von der Spanischen Inquisition inspiriert und benutzt dementsprechend nicht nur eine Menge religiöse Symbolik, sondern wartet auch mit vielen ungewöhnlichen Folterinstrumenten auf. Auch das Design der teils grotesk entstellten Gegner ist sehr kreativ. Gegen die oftmals gigantischen Bosse hat man nur dann eine Chance, wenn man das Kombosystem gemeistert hat.