Gerücht: Rockstar Games arbeitet an Open World-Spiel mit VR-Modus

Das Entwicklerstudio Video Games Deluxe erklärte über das eigene Profil auf der Business-Website LinkedIn, sich auf ein neues Spiel vorzubereiten. Dabei soll es sich um ein AAA-Open-World-Spiel für Rockstar handeln, das auch VR-Unterstützung bietet.

Auf LinkedIn heißt es:

"Nachdem wir die von Kritikern gut aufgenommenen L.A.Noire: The V.R. Case Files abgeschlossen haben, bereiten wir uns nun auf ein neues Projekt vor, einen AAA Open World Title in VR für Rockstar. Das Jahr 2020 markiert unser siebtes Jahr, in dem wir exklusiv für Rockstar in Sydney arbeiten, und wir freuen uns darauf, dieses bahnbrechende Projekt in Angriff zu nehmen."