Gefeierten Rollenspiel-Hit für Switch jetzt für nur 12,99€ schnappen: Dieses Spiel werdet ihr mehrmals durchspielen wollen!

So hübsch das Artdesign dieses Rollenspielhits auch ist, seine größten Stärken liegen im Gameplay und der Story.

Gerade könnt ihr euch eines der besten und vor allem kreativsten Action-Rollenspiele der letzten 10 Jahre in einer verbesserten Switch-Version zum Schnäppchenpreis sichern. Bei Amazon zahlt ihr aktuell nur noch schlappe 12,99€ für das große Science-Fiction-Abenteuer, das euch etwa 40 bis 50 Spielstunden fesseln dürfte. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist, allerdings ist es dort schon fast ausverkauft. Alternativ findet ihr den Deal allerdings auch bei MediaMarkt, dort dürfte er noch länger verfügbar sein:

Dieses Rollenspiel-Meisterwerk sollte man unbedingt mehrmals spielen!

1:21 Nier Automata kommt auf die Switch - Trailer enthüllt The End of YoRHa Edition

Es geht hier um NieR: Automata, ein Action-Rollenspiel von Platinum Games (Bayonetta, Metal Gear Rising), das zum Release viele begeisterte Kritiken bekommen hat. Die Switch-Version liegt auf Metacritic bei stolzen 89 Punkten. Das Lob hat sich NieR: Automata nicht zuletzt aufgrund seines kreativen Gameplays verdient, das sich nicht so leicht auf ein Genre festnageln lässt.

Im Kern handelt es sich zwar um ein Hack&Slash-RPG, in dem ihr über 30 Nahkampfwaffen und zudem die Schusswaffen eurer Drohne einsetzt. NieR: Automata wird zwischendurch jedoch beispielsweise auch mal zu einem klassischen Shoot ’em up oder zu einer Visual Novel und wechselt dabei sogar die Perspektive. Stellenweise wird es so von einem 3D- zu einem 2D-Spiel. Dadurch bietet es spielerische Abwechslung, wie man sie in dem Genre nur selten findet.

Flotte Nahkämpfe sind der Gameplay-Kern von NieR: Automate. Das Action-Rollenspiel hat aber noch viel mehr zu bieten.

Kreativ ist auch die komplexe Story, die euch als Androiden auf eine postapokalyptische Erde schickt und euch dort gegen Alien-Maschinenwesen kämpfen lässt. Das Besondere dabei: NieR: Automata ist so konzipiert, dass die Story mehrmals durchgespielt werden muss, um alles zu verstehen, denn bei jedem Durchgang ändert sich die Geschichte grundlegend und es werden ganz neue Handlungsstränge hinzugefügt.

Die End of YoRHa Edition, die ihr aktuell im Angebot bekommt, bietet einige Anpassungen für Nintendo Switch wie beispielsweise die Unterstützung des Touchscreens im Handheld-Modus. Zudem enthält sie den DLC mit dem klangvollen Namen 3C3C1D119440927. Dieser liefert euch verschiedene Ingame-Ausrüstungsgegenstände sowie drei Arenen mit zusätzlichen Herausforderungen und einen neuen Bosskampf.