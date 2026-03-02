Das meisterwartete Open-World-Rollenspiel 2026 für PS5 kommt bald - hier könnt ihr vorbestellen!

Schon lange war der Release einen Open-World-Rollenspiels nicht mehr so heiß ersehnt. Jetzt könnt ihr vorbestellen!

Wenn in der Community ein Hype entsteht, dann bin ich automatisch erst einmal skeptisch. Bei diesem riesigen Rollenspiel ist genau das der Fall; doch dann schaue ich mir Gameplay an und in mir regt sich dann doch dieser Funke Hoffnung:

Erwartet uns hier eins der vielleicht besten Spiele des Jahres 2026? Hier bekommt ihr nochmal alle Infos zum bevorstehenden Release.

Crimson Desert Release: Alle Infos zu Release, Vorbestellen, Editionen, Boni und Gameplay

Pearl Abyss, die Köpfe hinter dem MMO-Giganten Black Desert, haben hier Mammutprojekt geschaffen, das wir alle bald spielen können - endlich!

Wann erscheint Crimson Desert?

Die wichtigste Info zuerst, damit ihr euren Urlaub rechtzeitig planen könnt: Crimson Desert erscheint weltweit am 19. März 2026. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Entwicklung hat Pearl Abyss das Gold-Status-Banner gehisst.

Für welche Plattformen erscheint Crimson Desert?

Das Spiel kommt für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC (Steam). Sogar eine Mac-Version wurde bestätigt, was für uns Technik-Nerds durchaus eine Ansage ist.

Release-Uhrzeit: Ab wann genau könnt ihr Crimson Desert spielen?

Was die Uhrzeit angeht, sieht es für uns in Europa nach einer Nachtschicht aus. In Deutschland (CET) wird das Spiel voraussichtlich um 23:00 Uhr am 19. März freigeschaltet. Wenn ihr also direkt zum Start loslegen wollt, stellt euch den starken Kaffee schon mal bereit.

Crimson Desert Editionen und Vorbestellerboni

Wenn ihr das Spiel vorbestellt (egal in welcher Edition), erhaltet ihr das Khaled-Schild. Ein nettes Gimmick für den Start, aber für mich kein Grund, sofort den "Kaufen"-Button zu hämmern – es sei denn, ihr seid Sammler.

Diese Editionen gibt es:

Standard Edition: Enthält das Hauptspiel und das Khaled-Schild (nur bei Vorbestellung).

Enthält das Hauptspiel und das Khaled-Schild (nur bei Vorbestellung). Deluxe Edition: Hier wird es interessant. Ihr bekommt ein exklusives Steelbook (physisch), eine Karte von Pywel und das "Deluxe Pack" mit In-Game-Items wie dem Balgran-Schild und dem schicken Kairos-Plattenrüstung-Set.

Hier wird es interessant. Ihr bekommt ein exklusives Steelbook (physisch), eine Karte von Pywel und das "Deluxe Pack" mit In-Game-Items wie dem Balgran-Schild und dem schicken Kairos-Plattenrüstung-Set. Collector’s Edition: Das Flaggschiff für die Hardcore-Fans. Das Highlight ist hier definitiv das 17-Zoll-Diorama , das den Protagonisten Kliff im Kampf gegen den "Golden Star"-Drachen zeigt. Dazu gibt es einen Brief der Entwickler, Patches und alles, was das Regal schöner macht. Ihr bekommt hier: Enthält das Ultimate Paket mit exklusiven ingame Gegenständen sowie dem Hyperion Rüstungsset für Pferde Enthält das Deluxe Paket mit dem Kairos Rüstungsset, dem Balgran Schild sowie dem Diclaire Rüstungsset für Pferde Enthält ein limitiertes Diorama und SteelBook sowie weitere physische Dreingaben inkl. einer Stoffkarte der Spielwelt Enthält das Khaled-Schild als exklusiven Ingame-Gegenstand Enthält das Grotevant Rüstungsset exklusiv für die PlayStation 5

Wie gut wird Crimson Desert? Das wissen wir schon über das Spiel

Woher kommt der Hype um Crimson Desert - und warum schaut es eigentlich auch so gut aus? Das liegt vor allem an der BlackSpace Engine. Pearl Abyss nutzt keine Engine von der Stange (wie Unreal Engine 5), sondern ein hauseigenes Grafik-Monster. Die liefert eine Weitsicht ohne nervigen Nebel und eine Physik, die fast extrem realistisch ist. Besonders auch die Lichtstimmungen sind umwerfend schön.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kliff, dem Anführer der "Greymanes". Das Spiel ist kein MMO mehr, wie ursprünglich geplant, sondern ein Singleplayer-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen. In meinen Augen war dieser Wechsel das Beste, was dem Spiel passieren konnte. So kann sich das Team voll auf die Story und die Mechaniken konzentrieren.

Das wissen wir zum Gameplay: Von kniffligem Kampfsystem bis Basenbau

Wuchtiges Kampfsystem: Vergesst simples Button-Mashing. Hier wird gerungen, gekontert und die Umgebung genutzt. Ihr könnt Feinde packen, gegen Wände schleudern oder im Flug vom Greifen zerren.

Crimson Desert Systemanforderungen für PC

Hier ist die Übersicht, was ihr für die Reise nach Pywel in eurem Gehäuse braucht. Ich habe die Daten direkt aus den aktuellen Entwicklerangaben für euch zusammengefasst:

Komponente Mindestanforderungen (1080p / Low-Mid) Empfohlene Specs (1080p-1440p / High) Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) Prozessor (CPU) Intel i5-8500 / Ryzen 5 2600X Intel i5-11600K / Ryzen 5 5600 Grafikkarte (GPU) GTX 1060 / RX 6500 XT RTX 2080 / RX 6700 XT Arbeitsspeicher 16 GB RAM 16 GB RAM Speicherplatz 135 GB (SSD Pflicht!) 135 GB (SSD Pflicht!) DirectX Version 12 Version 12