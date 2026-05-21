Rollenspiel-Meilenstein der 90er auf PS5 fortgesetzt: Sichert euch den Fantasy-Hit jetzt günstig!

Spielerisch orientiert sich dieses Fantasy-Rollenspiel an den Klassikern der 90er, aber optisch ist es auf dem aktuellen Stand.

Die PS5-Fortsetzung einer berühmten Rollenspiel-Reihe der 90er könnt ihr gerade günstig im Angebot abstauben: Bei Amazon kostet sie gerade nur noch 24,99€. Damit ist Amazon noch ein gutes Stück günstiger als der PlayStation Store – und das, obwohl es das Fantasy-Abenteuer dort gerade 50 Prozent günstiger im Sale gibt, denn der reguläre Preis der digitalen Version liegt bei stattlichen 69,99€. Hier findet ihr den Amazon-Deal:

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Visions of Mana lässt euch eine bunte, märchenhafte Fantasy-Welt erkunden.

Wir sprechen hier von Visions of Mana, dem neuesten Teil der berühmten Reihe, die mit Mystic Quest im Jahr 1991 ihren Anfang genommen und die mit Secret of Mana 1993 einen der großen Rollenspiel-Meilensteine der 90er geliefert hat. Optisch hat das neue PS5-Spiel mit dem Pixelstil des Klassikers allerdings nichts zu tun, es handelt sich um ein modernes 3D-JRPG mit Third-Person-Perspektive und hoher Produktionsqualität.

Seine wunderschöne Fantasy-Welt setzt Visions of Mana hervorragend in Szene und verleiht ihr einen märchenhaften Look, für den allein sich das Abenteuer bereits lohnt. Um eine richtige Open World handelt es sich dabei übrigens nicht, trotzdem bietet die Welt viele große, offene Gebiete, die ihr nach Herzenslust erkunden dürft, was sich dank der vielen versteckten Geheimnisse auch wirklich lohnt.

8:21 Visions of Mana - Test-Video zur Rückkehr des Rollenspiel-Klassikers

Autoplay

Was das Kampfsystem angeht, hat schon Secret of Mana seinerzeit auf Echtzeit-Gefechte statt der damals in JRPGs üblichen Rundenkämpfe gesetzt und dies behält Visions of Mana bei. Ihr zieht dabei stets mit einer Gruppe von Helden in den Kampf, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt, um ihre individuellen Skills nutzen zu können. Zu Beginn wirkt das System noch simpel, doch je mehr Kombos und Zauber ihr freischaltet, desto komplexer werden die Gefechte.

Die Geschichte kann sich leider einige Klischees nicht verkneifen, belohnt dafür aber immerhin mit herzerwärmenden Momenten. Insgesamt ist Visions of Mana damit zwar heute sicher nicht mehr der Meilenstein, der Secret of Mana im Jahr 1993 war, aber trotzdem ein guter Tipp für alle, die Lust auf ein inhaltlich klassisches und grafisch modernes Rollenspiel-Abenteuer mit einer zauberhaften Fantasy-Welt zum Wohlfühlen haben.