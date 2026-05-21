Max Verstappen hat dank Sim-Racing den Nürburgring dominiert – mit diesem günstigen Lenkrad-Bundle könnt ihr das auch!

Logitech G G923 Racing Wheel und Pedale: Jetzt für kurze Zeit stark reduziert im Amazon-Angebot!

Max Verstappen dominiert die Rennsport-Szene nicht nur wegen seines fahrerischen Talents, sondern auch weil er gefühlt jede freie Minute im Simulator verbringt. Auf der virtuellen Nordschleife feilt er an seiner Perfektion und übertragenen Fahrpraxis. Das Beste daran: Ihr braucht dafür kein sündhaft teures Profi-Equipment.

Mit dem Logitech G G923 Racing Wheel holt ihr euch echtes Motorsport-Feeling direkt nach Hause. Das Bundle aus Lenkrad und Pedalen ist die ideale Kombi für eure Rennen. Aktuell ist das komplette Paket bei Amazon deutlich günstiger zu haben.

Logitech Racing-Bundle mit Trueforce-Kraftrückkopplung: Spürt den Asphalt wie nie zuvor

12:12 Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

Autoplay

Vergesst einfaches, unpräzises Vibrieren am Schreibtisch: Das Logitech G G923 nutzt die immersive Trueforce-Kraftrückkopplung. Diese ist direkt mit der Physik- und Audio-Engine eurer Spiele vernetzt. Mit satten 4.000 Eingabeverarbeitungen pro Sekunde liefert euch das System ein extrem detailliertes Feedback.

Ihr spürt das feine Vibrieren des Motors im Lenkkranz, das Ausbrechen der Hinterachse und jede unebene Bodenwelle auf der Strecke. In anspruchsvollen Simulationen wie Assetto Corsa hilft euch diese Präzision enorm dabei, das Auto sicher am Limit zu bewegen. Aber auch im frisch erschienenen Open-World-Racer Forza Horizon 6 sorgt das System für ein unglaublich intensives Fahrgefühl, wenn ihr mit Vollgas durch die Kurven driftet.

Perfekte Starts garantiert mit programmierbarer Doppelkupplung

Das Logitech G G923 überzeugt durch sein edles Echtlederdesign und eine Fülle an präzisen Bedienelementen direkt auf dem Lenkrad – perfekt für die Jagd nach neuen Rundenrekorden.

Wer im Rennen ganz vorne landen will, darf den Start auf keinen Fall vermasseln. Ein schlechter Antritt kann euch sofort mehrere Positionen kosten, die ihr später nur mühsam wieder gutmachen könnt. Hier hat Logitech ein echtes Ass im Ärmel: Das Lenkrad verfügt über ein hochentwickeltes Doppelkupplungssystem.

In unterstützten Spielen simuliert diese Funktion die elektronische Starthilfe eines echten Rennwagens direkt von eurem Controller aus. Ihr könnt den exakten Schleifpunkt der Kupplung im Vorfeld einstellen und programmieren. Wenn die Startampel dann auf Grün springt, lasst ihr einfach die Kupplung kommen und euer Wagen schießt mit maximaler Traktion und minimalem Reifendurchdrehen nach vorne. Das verschafft euch gerade im packenden Online-Multiplayer einen spürbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Die Features im Überblick:

TRUEFORCE Feedback: Direkte Anbindung an die Spielphysik mit 4.000 Verarbeitungen pro Sekunde für spürbar realistische Streckenrückmeldung.

Direkte Anbindung an die Spielphysik mit 4.000 Verarbeitungen pro Sekunde für spürbar realistische Streckenrückmeldung. Doppelkupplung: Programmierbare elektronische Starthilfe für maximale Traktion und perfekte Starts im Multiplayer.

Programmierbare elektronische Starthilfe für maximale Traktion und perfekte Starts im Multiplayer. Volle Kontrolle: Integrierte LED-Drehzahlanzeige und ein 24-stufiger Regler für Echtzeit-Anpassungen (z. B. der Bremsbalance) während der Fahrt.

Integrierte LED-Drehzahlanzeige und ein 24-stufiger Regler für Echtzeit-Anpassungen (z. B. der Bremsbalance) während der Fahrt. Premium-Design: Handgenähtes Echtleder-Lenkrad und Pedale aus poliertem Metall mit progressiver Bremsfeder für ein echtes Fahrgefühl.

Handgenähtes Echtleder-Lenkrad und Pedale aus poliertem Metall mit progressiver Bremsfeder für ein echtes Fahrgefühl. G HUB Software: Komplette Personalisierung von Tastenbelegung, Lenkradempfindlichkeit und Force-Feedback-Stufen per Profil.

Die mitgelieferte Dreifach-Pedalerie bietet euch dank einer progressiven Bremsfeder ein realistisches Widerstandsgefühl beim harten Anbremsen vor engen Schikanen.

Holt euch den Rundenrekord zum aktuellen Amazon-Tiefpreis

Egal ob ihr Gelegenheitsdrifter seid oder ambitioniert an euren Rundenzeiten auf den Spuren von Max Verstappen feilt – dieses Lenkrad bringt euer virtuelles Fahrkönnen auf ein neues Level. Da das Bundle aktuell bei Amazon deutlich günstiger zu haben ist, solltet ihr nicht lange fackeln. Schnappt euch das Set und holt euch die Pole Position!