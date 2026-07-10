Legendäres PS2-Action-Rollenspiel bekommt PS5-Nachfolger: Nach 20 Jahren endlich zurück!

Dieses neue Action-Rollenspiel, das einen Klassiker zurückbringt, schickt euch ins Kyoto der Edo-Zeit.

Schon in knapp zwei Monaten, nämlich am 4. September, bekommt eine der großen Actionspiel-Reihen der PS2-Generation endlich einen richtigen Nachfolger, rund 20 Jahre nach dem vierten und bislang letzten Teil. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits für PS5, Switch 2, Xbox Series X und PC vorbestellen und euch die Preisgarantie sichern. Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch den besten Preis:

Für 20€ mehr könnt ihr euch statt der Standard Edition auch die physische Premium Deluxe Edition holen, die ein schickes Steelbook und zwei DLC-Pakete mitliefert. Diese ist für PS5, Switch 2 und Xbox Series X verfügbar:

Für den PC bekommt ihr die Premium Deluxe Edition nur digital, dann natürlich ohne Steelbook.

Mit Schwert und Handschuh gegen Dämonen: Das ist die Fortsetzung des PS2-Klassikers!

1:41 Onimusha Way of the Sword stellt neue Gegner vor, die euch das Fürchten lehren sollen

Autoplay

Es geht hier um Onimusha: Way of the Sword, das die düstere und auf der Playstation 2 sehr beliebte Action-Rollenspiel-Reihe endlich fortsetzt. Von 2001 bis 2006 erschienen für die Sony-Konsole vier Onimusha-Hauptspiele sowie mehrere Ableger. Nach Onimusha: Dawn of Dreams aus 2006 war jedoch plötzlich Schluss, danach gab es nur noch Remaster der ersten beiden Teile sowie ein Browser-Spiel und ein VR-Spiel, das nur für Arcade-Spielhallen bestimmt war.

Onimusha lässt uns im feudalen Japan gegen Dämonen kämpfen. Aufgrund seiner finsteren Atmosphäre und seiner Horror-Elemente wurde die von Capcom stammende Reihe manchmal auch als Resident Evil mit Schwertern bezeichnet. Ganz klassischer Survival-Horror war Onimusha allerdings nie, dazu sind die Spiele zu stark auf Action fokussiert und bringen darüber hinaus noch einige Rollenspiel-Elemente mit. An dieser Mischung scheint sich auch mit Onimusha: Way of the Sword nicht viel zu ändern.

Spielerisch setzt Onimusha: Way of the Sword vor allem auf schnelle Action mit dem Schwert.

Diesmal spielt ihr einen Samurai, der in Kyoto, das damals noch die Hauptstadt Japans war, seine Fähigkeiten beweisen will, als die Stadt plötzlich von Miasmawolken eingehüllt wird und Monster aus der Unterwelt emporsteigen. Mithilfe unseres Schwerts und des Oni-Handschuhs, der uns übernatürliche Kräfte verleiht, versuchen wir, die Dämonenarmee zurückzuschlagen, während sich Kyoto mehr und mehr in eine Albtraumwelt verwandelt.

Spielerisch erinnert Onimusha mit seinen spektakulären Bosskämpfen und dem Nahkampf-Fokus zwar ein wenig an aktuelle Soulslike-Spiele, durch das vergleichsweise schnelle Kampfsystem und die Beweglichkeit des Protagonisten hat es aber auch viel mit Hack&Slash-Actionspielen wie Devil May Cry oder Bayonetta gemein. Ob Onimusha: Way of the Sword deren Klasse erreichen oder sogar übertreffen kann, ist noch offen, aber zumindest der bisherige Eindruck ist ein sehr positiver.