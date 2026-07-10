Nintendo eShop – Über 2500 neue Angebote für Switch & Switch 2 laufen jetzt: Das sind die 10 Top-Spiele!

Unter den mehr als 2500 aktuellen Sonderangeboten im Nintendo eShop sind einige richtig große Titel.

Wenn ihr euch günstig Spiele für Switch oder Switch 2 sichern wollt, habt ihr im Nintendo eShop gerade mal wieder Gelegenheit dazu: Aktuell gibt es dort nämlich mehr als 2500 Sonderangebote, von großen AAA-Hits bis hin zu kreativen Indie-Geheimtipps. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet hier die Übersicht:

Final Fantasy VII Rebirth

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum Rollenspiel-Hit

Autoplay

Angebot gültig bis: 16. Juli

Mit Final Fantasy VII Rebirth ist Anfang Juni der zweite Teil der Remake-Trilogie, die den Rollenspiel-Meilenstein aus dem Jahr 1997 in wunderschöner neuer 3D-Grafik erstrahlen lässt, für Switch 2 erschienen. Während wir im Vorgänger noch ausschließlich in der Stadt Midgar unterwegs waren, dürfen wir diesmal endlich hinaus in die weite Welt mit atemberaubenden Landschaften und abwechslungsreichen Städten, vom mittelalterlich wirkenden Kalm bis zur industriellen Junon-Region.

Die Spielwelt hat sogar noch viel mehr zu bieten als im Original, da die dort leeren Stellen mit neuen Artefakten, Minibossen und anderen Sehenswürdigkeiten aufgefüllt wurden. Lange Strecken könnt ihr mit diversen Fahrzeugen oder auf Chocobos reitend überwinden. Das Kampfsystem liefert wie der erste Teil des Remakes schnelle, spektakulär inszenierte Action, die aber trotzdem taktischen Tiefgang bietet. Neue Kombos sorgen sogar für noch mehr Komplexität.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

12:27 Final Fantasy 7 Remake - Fazit-Video zur Rollenspiel-Neuauflage

Angebot gültig bis: 16. Juli

Mit Final Fantasy VII Remake gibt es auch den ersten Teil der Remake-Trilogie günstiger, hier fällt der Rabatt sogar noch größer aus. Obwohl ihr theoretisch auch gleich mit Teil 2 einsteigen könnt, lohnt es sich schon allein für die Story auf jeden Fall, zuerst mit Final Fantasy VII Remake die eindrucksvolle Metropole Midgar zu erkunden und sich dabei dem Kampf der Rebellengruppe AVALANCHE und des Ex-Elitesoldaten Cloud Strife gegen den bösen Shinra-Konzern anzuschließen.

Bei der Prämisse hält sich Final Fantasy Remake zwar weitgehend an das Original, trotzdem wurde Midgar um viele zusätzliche Missionen erweitert, wodurch ihr mit knapp 50 Stunden Spielzeit rechnen könnt. Die Intergrade-Version liefert zudem die Erweiterung „Intermission“ mit, die eine ganz neue Nebengeschichte liefert. Wie auch in Final Fantasy VII Rebirth bekommt ihr zudem prachtvolle Grafik auf hohem AAA-Niveau und modernisiertes Gameplay geboten.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test

Angebot gültig bis: 29. Juli

Falls ihr es besser machen wollt als die deutsche Nationalmannschaft, könnt ihr euch jetzt mit EA Sports FC 26 das beliebteste Fußballspiel auf dem Markt zum Schnäppchenpreis sichern, sowohl für Switch als auch in der verbesserten Switch 2-Version. Beide Versionen bieten nicht nur hunderte Vereine mit tausenden Spielern aus dutzenden verschiedenen Ligen, sondern auch viele Nationalmannschaften, mit denen ihr jetzt im per Update neu hinzugefügten Turniermodus antreten könnt.

Auch ansonsten liefert EA Sports FC 26 wie üblich einen stattlichen Umfang mit zahlreichen Modi. Wenn ihr gern im Singleplayer spielt, sorgen neben diversen Ligen und Turnieren vor allem die Management- und die Profi-Karriere für eine hohe Langzeitmotivation. Online ist nach wie vor der Ultimate-Team-Modus beliebt, der euch Spieler für euer eigenes Traum-Team sammeln lässt. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten, sich mit Gegnern aus der ganzen Welt zu messen.

Portal: Begleiterkollektion

0:53 Die Portal: Companion Collection bringt GLaDOS auf Nintendo Switch

Angebot gültig bis: 20. Juli

Die Portal: Begleiterkollektion, die auf Metacritic bei eindrucksvollen 95 Punkten steht, liefert euch die beiden Rätselspiel-Klassiker Portal 1 und 2 inklusive eines Koop-Modus für Portal 2, den ihr sowohl online als auch lokal spielen könnt. In beiden Spielen erkundet ihr aus der First-Person-Perspektive geheimnisvolle, futuristische Forschungseinrichtungen und bekommt es dabei mit gefährlichen Robotern, zwielichtigen KIs und kniffligen Rätseln zu tun.

Im Zentrum des Gameplays steht dabei die Portalkanone: Mit dieser könnt ihr zwei miteinander verbundene Portale erschaffen, durch die ihr sowohl euch selbst als auch Gegenstände befördern könnt. Diese simple Mechanik eröffnet vielfältige Möglichkeiten, auch dank der Physiksimulation. Durch diese könnt ihr euch zum Beispiel nahezu unendlich beschleunigen, indem ihr euch von einem Portal ins andere fallen lasst. Oder ihr sorgt durch kluges Platzieren der Portale dafür, dass sich die fiesen Roboter mit ihren Lasern selbst abschießen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Angebot gültig bis: 23. Juli

Das im März erschienene dritte Monster Hunter Stories ist wie seine Vorgänger kein typisches Monster-Hunter-Spiel, in dem ihr Jagd auf gewaltige Monster macht. Stattdessen sammelt ihr hier die über 100 verschiedenen Monster, um sie zu trainieren und sie in rundenbasierten Kämpfen antreten zu lassen. Es handelt sich also um ein Rollenspiel im Pokémon-Stil – allerdings mit dem Unterschied, dass der Protagonist und seine Begleiter hier gemeinsam Seite an Seite mit den Monstern kämpfen.

Die vielfältigen Fähigkeiten, Angriffsarten und Waffentypen, die sich nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip gegeneinander ausspielen lassen, sorgen für viel taktischen Tiefgang. Daneben punktet Monster Hunter Stories 3 durch seine riesige, märchenhafte Fantasy-Welt, die ihr auf euren Monstern reitend erforscht, sowie durch eine mit aufwendigen Zwischensequenzen im Anime-Stil erzählte Geschichte über den drohenden Krieg zwischen zwei Reichen.

Gecko Gods

1:02 Gecko Gods - Das bildhübsche Open-World-Spiel für die Switch im Trailer

Angebot gültig bis: 23. Juli

Gecko Gods ist erst Ende Juni in einer neuen Switch 2-Version mit flüssigen 60 fps und neuen Grafikeffekten erschienen, die ihr jetzt schon günstiger bekommt. Es handelt sich um einen entspannten Puzzle-Platformer, in dem ihr als kleiner Gecko aus der Third-Person-Perspektive eine idyllische, im hübschen Stil eines Aquarell-Gemäldes gehaltene Insel erkundet. In der Open World stoßt ihr auf geheimnisvolle Ruinen einer untergegangenen Kultur, bei deren Erforschung ihr clevere Rätsel lösen müsst.

Dass ihr als Gecko problemlos Wände hochlaufen könnt, hilft euch zudem dabei, auch die entlegensten Winkel der Bauwerke zu untersuchen. Mit jedem Geheimnis, das ihr lüftet, kommt ihr dem Ziel, die Geschichte der gesamten Insel zu entschlüsseln, ein bisschen näher. Zwischendurch kämpft ihr übrigens auch mal oder macht euch auf die Jagd nach Käfern. Die Action ist aber stets nur eine kurze Abwechslung im insgesamt ruhigen und atmosphärischen Spielerlebnis.

DRAGON QUEST VII Reimagined

2:05 Dragon Quest 7 Reimagined: Neuauflage des RPGs präsentiert sich im Trailer

Angebot gültig bis: 31. Juli

Der Klassiker DRAGON QUEST VII, der im Jahr 2000 erschienen ist und eines der erfolgreichsten japanischen Rollenspiele seiner Zeit war, ist Anfang dieses Jahres mit einem Remake zurückgekehrt, das komplett neue Grafik in einem niedlichen und bildhübschen Diorama-Stil bietet. Die Top-Down-Perspektive und das rundenbasierte Kampfsystem wurden zwar beibehalten, schwächere Gegner dürft ihr nun aber auch in Echtzeit besiegen, was den Spielfortschritt enorm beschleunigt.

Das Fortschrittssystem ist durch neue Fähigkeiten und Charakterklassen noch komplexer als im Original. Die Story wurde trotz einiger Änderungen im Kern beibehalten: Der Protagonist, der auf einer winzigen Insel in einem riesigen Ozean wohnt, stößt auf alte Aufzeichnungen, die zeigen, dass es früher gewaltige Kontinente gab. Daraufhin reist er in der Zeit zurück, um herauszufinden, weshalb diese versunken sind, und gemeinsam mit seinen Gefährten den Lauf der Geschichte zu ändern.

Deadzone: Rogue

Der Roguelite-Shooter Deadzone: Rogue beeindruckt nicht zuletzt durch sein Waffenarsenal.

Angebot gültig bis: 5. August

Erst im Frühling dieses Jahres ist der First-Person-Shooter Deadzone: Rogue für Switch 2 erschienen, jetzt bekommt ihr ihn schon günstiger. Allein oder im Online-Koop kämpft ihr euch hier durch die verschiedenen Sektoren eines riesigen Raumschiffs, legt euch mit den verschiedensten Monstern und Maschinen an und besiegt riesige Bosse. Im Roguelite-Stil fangt ihr nach dem Tod wieder von vorn an, schaltet jedoch permanente Upgrades frei.

Eine der größten Stärken von Deadzone: Rogue ist sein umfangreiches Waffenarsenal: Euch stehen mehr als dreißig Waffen vom Scharfschützengewehr bis zur Plasmakanone zur Verfügung, die ihr zudem mit den unterschiedlichsten Elementareffekten wie Feuer-, Eis- und Blitzschaden aufrüsten könnt, woraus sich schier endlose Möglichkeiten ergeben. Dadurch könnt ihr mit den verschiedensten Taktiken experimentieren.

Planet of Lana

2:53 Planet of Lana - Gameplay-Trailer zeigt Zusammenspiel von Lana und der kleinen Kreatur Mui

Angebot gültig bis: 13. Juli

Planet of Lana ist ein wunderschöner 2D-Puzzle-Platformer, der euch einen idyllisch wirkenden, aber von einer außerirdischen Roboter-Invasion bedrohten Planeten erkunden lässt. Ihr spielt ein junges Mädchen, das gemeinsam mit ihrem niedlichen, tierischen Begleiter nach einem Weg sucht, den Planeten und seine Natur zu bewahren. Oft seid ihr dabei zwar in grünen, blühenden Landschaften unterwegs, manchmal kann das Spiel aber auch im Stil von Hits wie Limbo und Inside recht düster werden.

Das Gameplay mischt Action-Passagen, in denen Geschicklichkeit gefordert ist, mit cleveren kleinen Rätseln und Schleichabschnitten, in denen ihr euch vor übermächtigen Feinden verstecken müsst. In erster Linie glänzt Planet of Lana jedoch durch seine fantastische Inszenierung mit seinem fantasievollen Artdesign und den prachtvollen Hintergründen, die man am liebsten einrahmen und an die Wand hängen möchte. Die spannende Story trägt zusätzlich zur dichten Atmosphäre bei.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

1:21 Nier Automata auf Switch - Trailer zur The End of YoRHa Edition

Angebot gültig bis: 16. Juli

Bei der NieR:Automata The End of YoRHa Edition handelt es sich um die Switch-Neuauflage des Action-Rollenspielhits, die neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung mit zusätzlichen Arenen und Kostümen mitliefert. NieR:Automata spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Maschinenwesen die Erde erobert haben und die Menschheit sich auf den Mond geflüchtet hat. Wir spielen Androiden, die im Dienst der Menschen versuchen, die Erde zurückzuerobern.

Um die komplexe Story von NieR:Automata zu verstehen, muss man das Spiel mehrfach durchspielen, da sich die Geschichte von Durchgang zu Durchgang grundlegend verändert. Ebenso kreativ ist das Gameplay: Im Kern bekommt ihr zwar ein Hack&Slash-Rollenspiel, das vor allem auf spektakuläre Nahkämpfe setzt, obwohl es auch Schusswaffen und Drohnen gibt. Das Spiel ändert jedoch immer wieder das Genre und wird etwa vorübergehend zu einem 2D-Shooter oder zu einer Visual Novel.

Über 2500 weitere Sonderangebote im Nintendo eShop!

Wie schon gesagt, sind die zehn hier vorgestellten Spiele nur ein paar der Highlights aus den über 2500 aktuellen Sonderangeboten im Nintendo eShop. Falls ihr hier noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall noch einmal selbst dort vorbeischauen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: