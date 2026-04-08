Rollenspiel-Meisterwerke aus Deutschland: Diese beiden Hits gibt's jetzt richtig günstig für die Switch!

Wer diese beiden Rollenspiel-Meilensteine noch nicht gespielt hat, sollte sie unbedingt nachholen.

Gerade könnt ihr euch gleich zwei echte Rollenspiel-Meisterwerke in der Switch-Neuauflage zum Top-Preis sichern. Das Bundle mit den beiden aus Deutschland stammenden Open-World-Klassikern, die ursprünglich in den Jahren 2001 und 2002 erschienen sind, bekommt ihr gerade bei Amazon günstig im Angebot. Hier findet ihr den Deal:

Wie lange der günstige Preis gilt, verrät der Händler leider nicht. Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch einige weitere Switch-Rollenspiele günstig im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Raue Welten voller Leben: Das bieten die deutschen Rollenspiel-Klassiker!

1:56 Gothic 1 für Nintendo Switch im Trailer

Autoplay

Es geht hier um die Gothic Classic Khorinis Saga, die euch die beiden Rollenspiel-Klassiker Gothic 1 und 2 sowie die Story-Erweiterung „Die Nacht des Raben“ in einer überarbeiteten Switch-Version liefert. Diese bietet eine etwas hübschere Grafik (um ein aufwendiges Remaster oder gar Remake handelt es sich jedoch nicht!), kleinere Verbesserungen am Gameplay sowie eine angepasste und modernisierte Steuerung.

Bis heute werden die beiden Action-RPGs mit Third-Person-Perspektive zu den besten Spielen gezählt, die Deutschland je hervorgebracht hat. Einer der wichtigsten Gründe dafür sind die Spielwelten: Zwar sind die Open Worlds längst nicht so groß wie etwa ein Skyrim, dafür sind sie aber sehr dicht gestaltet, mit Überraschungen und Feinden hinter jeder Ecke, und fühlen sich zudem ungewöhnlich glaubwürdig an, mit einem ganz eigenen rauen Charme.

17:58 Gothic 2: Complete Classic - Test-Video zur neuen Switch-Version

In Gothic werden wir nämlich nicht gleich als Held verehrt, sondern finden uns zunächst mal in einer ehemaligen, inzwischen von den Gefangenen übernommenen Gefängniskolonie wieder. Wir sind also ohnehin schon unter den Ausgestoßenen der Gesellschaft und selbst unter diesen stehen wir zu Beginn ganz unten in der Hierarchie. Dafür fühlt es sich später desto befriedigender an, wenn wir uns in einer der verschiedenen Fraktionen hochgearbeitet haben.

Der zweite Teil bietet dabei noch deutlich mehr Freiheit als der erste, hier können wir auch außerhalb der Gefängniskolonie weite Teile der Insel Khorinis erkunden, einschließlich der Hafenstadt und des Klosters, in dem wir uns zum Feuermagier ausbilden lassen können. Insgesamt bekommt ihr mit der Gothic Classic Khorinis Saga ein umfangreiches Paket mit über 100 Spielstunden, was auch heute noch gut investierte Zeit ist, denn Rollenspiele wie diese gibt es noch immer nur wenige.