Rollenspielhit für PS5 im Angebot: Eine wunderschöne Welt, viel Action und eine Story wie aus Game of Thrones

Diese Bild ist zwar ein Artwork, aber der PS5-Rollenspielhit, den ihr bei Amazon gerade günstig bekommt, sieht auch in Echt fantastisch aus.

Bei Amazon gibt es gerade eine ganze Menge PS5-Spiele günstig im Sonderangebot. Darunter findet sich auch eines der großen Rollenspiel-Highlights aus 2023, das laut OpenCritic auf einen internationalen Wertungsdurchschnitt von stolzen 88 Punkten kommt und jetzt zum Top-Preis zu haben ist. Hier geht’s direkt zum Deal:

Final Fantasy 16 ist im Vergleich zum UVP um stolze 68 Prozent reduziert, was ein sehr guter Rabatt ist, wenn man bedenkt dass es sich hierbei um einen aufwendig produzierten Exklusivtitel für PS5 handelt. Amazon verrät derzeit nicht, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Wunderschöne Welt, spektakuläre Action & etwas Game of Thrones

Auch wenn einige der ikonischen Eigenheiten von Final Fantasy wie die Chocobos als Reittiere erhalten geblieben sind und zumindest in den überzeichneten Grafikeffekten im Kampf noch ein bisschen was vom früheren Anime-Stil übrig ist, hat sich Final Fantasy 16 relativ weit von seinen Vorgängern entfernt, um sich westlichen Action-Rollenspielen wie The Witcher 3 anzunähern.

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Ihr bekommt eine düstere, brutale Spielwelt und eine epische Handlung, die mit ihren Lügen und politischen Intrigen an Game of Thrones erinnert (leider auch in der Hinsicht, dass wie in der Serie nicht alle spannenden Ansätze am Ende befriedigend aufgelöst werden). Optisch ist das alles sehr schick in Szene gesetzt, Final Fantasy 16 weiß mit wunderschönen Landschaften, aufwendigen Animationen und geradezu filmreifen Zwischensequenzen zu überzeugen.

Eine richtige Open World bietet Final Fantasy 16 übrigens nicht, stattdessen besteht die Welt aus linearen Abschnitten und offenen Gebieten, die zum Erkunden einladen. Dafür stimmen die Abwechslung und das Pacing: Von grüner, idyllischer Natur über Wüstengebiete bis hin zu Lavaschluchten bekommen wir regelmäßig neue und stets stimmungsvolle Regionen geboten.

So vieles sich mit Final Fantasy 16 auch geändert haben mag: Auf Chocobos durch weite Landschaften zu reiten, geht noch immer.

Auch spielerisch hat sich einiges getan. Während etwa Final Fantasy 15 zumindest noch versucht hat, ein bisschen was vom Spielgefühl der alten Teile mit ihren Rundentaktikkämpfen in ein Echtzeit-System zu übertragen, gibt Teil 16 seine Wurzeln ganz auf. Stattdessen wird hier voll auf temporeiche Action gesetzt mit einem Kampfsystem, das mit seinen Kombos und Spezialattacken eher an ein Devil May Cry erinnert.

Während die westlichere Ausrichtung sicherlich Geschmackssache ist und man sich auch über die Qualität der Story streiten kann, hat uns dieses neue Kampfsystem durchweg gut gefallen. Rein spielerisch gehört FF16 zu den besten Final Fantasy-Spielen überhaupt, nicht zuletzt dank der hervorragenden Bosskämpfe. Dadurch und durch die schöne und atmosphärische Spielwelt wird es trotz einiger Ecken und Kanten zu einem echten Action-RPG-Highlight.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr noch eine Menge weiterer günstiger Angebote und auch spannende Neuheiten rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden. Hier nur ein paar Beispiele: