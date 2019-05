Bildquelle

Wir nähern uns der E3, also der Zeit im Jahr, in der traditionell mit die meisten Spiele überhaupt angekündigt werden. Und ebenfalls fast schon traditionell gelangen Informationen zu einigen davon bereits vorher unabsichtlich ins Netz.

So auch zu Roller Champions. Laut Twitter-Nutzer New_WabiSabi soll Ubisoft diese neue IP noch in diesem Jahr vorstellen - die E3 im Juni wäre natürlich der ideale Zeitpunkt dafür.

Ubisoft is revealing a brand new IP sometime this year, very likely at E3. It involves Skating and a sports ball. It has a very nice style to it. Here's the logo. pic.twitter.com/UCKhbVPDyE

Worum geht es in Roller Champions? Den noch spärlichen Infos zufolge soll es sich bei Roller Champions um Multiplayer-Spiel in der Tradition des populären Rocket League handeln.

Zwei Teams treten darin offenbar auf Rollschuhen gegeneinander an, und versuchen irgendetwas mit einem Ball anzustellen. Wir vermuten einfach mal, ihn möglichst oft ins gegnerische Tor zu bugsieren.

Einem weiteren Twitter-Nutzer zufolge spielt es sich "ein wenig wie Rocket League, allerdings natürlich anders. Handball trifft auf Rollschuhe".

All i can tell you that its real. I dont have exact gameplay details. But the folks who played it said its kinda like rocket league but different of course. Handball meets roller blades