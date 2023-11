Roots of Pacha: Alle 76 geheimen Rezepte, Zutaten, Effekte und was ihr zum Kochen braucht

Era sind die Gerichte aus ihrer alten Heimat sehr wichtig.

Essen kochen ist wie in anderen Farm-Spielen auch in Roots of Pacha ein nützliches Feature. Ihr könnt eure Gerichte entweder verschenken oder sie verzehren. Sie treiben eure Ausdauer wieder hoch, wenn ihr beispielsweise in der Mine Steine klopft, bringen aber noch mehr nützliche Effekte mit, wie höhere Laufgeschwindigkeit oder Pluspunkte bei tierischen Freundschaften.

Hinweis: Wir sind selbst noch dabei, alle Gerichte zu entdecken und aktualisieren diesen Guide nach und nach für euch, wobei wir die fehlenden deutschen Begriffe ergänzen.

Hier findet ihr direkt die Rezepte für die jeweiligen Küchengeräte:

Das braucht ihr zum Kochen

Je nach Gericht benötigt ihr unterschiedliche Küchengeräte. Für einige Rezepte braucht ihr kein Küchengerät, für andere nur die Feuerstelle in der kleinen Hütte. Andere dagegen könnt ihr erst kochen, wenn ihr auf die größe Hütte vergrößert habt und das Gerät besitzt.

Wie ihr an die Küchenutensilien kommt, lest ihr beim entsprechenden Gerät hier im Artikel. Sollte etwas davon noch nicht verfügbar sein, müsst ihr weitere Ressourcen oder Personen entdecken.

Sobald ihr die passenden Zutaten im Inventar und das richtige Gerät habt, könnt ihr das entsprechende Rezept in eurer Küche auswählen und kochen. Bereitet ihr es zum ersten Mal zu, schaltet ihr dann auch den Namen und die Info über Effekte frei.

Zusätzlich schenken euch auch die Mitglieder der unterschiedlichen Clans Rezepte, wenn ihr eure Beziehungen zu ihnen verbessert.

Alle Rezepte

Hier listen wir die Rezepte für euch auf, die es im Spiel gibt, sortiert nach den Küchengeräten, die ihr braucht, um sie zuzubereiten und verraten euch, welche Effekte sie euch bringen (Ergänzung via fandom.com).

Kein Küchengerät

Gericht und Zutaten Effekt Baba Ganoush

1x Aubergine

1x Sesam +70 Ausdauer

+1 Kondition Fisch Taco

1x Fisch (beliebig)

1x einfacher Tortilla

1x Avocado +96 Ausdauer Mit Fleisch gefüllter Kürbis

1x Kürbis (beliebig)

1x Gemüse (beliebig)

1x Fleisch (beliebig) +70 Ausdauer Gemischter Salat

1x Ernte (beliebig) +38 Ausdauer Haferbrei

1x getrocknete Frucht (beliebig) +70 Ausdauer Kartoffelsalat

1x Karotte

1x Kartoffel

1x Ei (beliebig) +78 Ausdauer

+1 Laufgeschwindigkeit Gebratener Fisch

1x Fisch (beliebig) +38 Ausdauer

+1 Fisch-Spawn Gebratenes Fleisch

1x rotes Fleisch +38 Ausdauer Seetang-Salat

1x Seetang +54 Ausdauer Reiseküchlein

1x Getreide (beliebig)

1x Fett (beliebig)

1x getrocknete Frucht (beliebig) +54 Ausdauer

+10 Max.-Ausdauer Gemüseeintopf

1x Gemüse (beliebig)

1x Hülsenfrucht (beliebig) +46 Ausdauer

Kupfertopf

Erhältlich bei Tare für 2500 Beiträge.

Gericht und Zutaten Effekt Arroz Con Leche

1x beliebige Milch

1x wilder Reis +122 Ausdauer

+30 Max.-Ausdauer

Chutney

1x beliebige getrockente Frucht

1x Chili +138 Ausdauer Congee

1x wilder Reis

1x Kraut (beliebig) +122 Ausdauer

+6 Tierfreundschaft Curry

1x Kraut (beliebig)

1x getrocknete Frucht (beliebig)

1x Chili +146 Ausdauer Hartkeks

1x Mehl (beliebig) +64 Ausdauer

+4 Tierische Freundschaften Maccu

1x Hülsenfrucht (beliebig)

1x Fenchel +164 Ausdauer Oxygala

1x Sour Cream (beliebig) +144 Ausdauer

+6 Fisch-Seltenheit Papadzules

1x Sour Cream (beliebig)

1x Chili

1x Mais

1x einfacher Tortilla +112 Ausdauer Spaghetti

1x Tomate

1x Mehl (beliebig) +138 Ausdauer

+6 Erzerträge Gefüllte Calamari

1x Kopffüßer (beliebig)

1x Wurzelgemüse (beliebig)

1x Tomatensaft +152 Ausdauer

+6 Fischfang

Kupferpfanne

Erhältlich bei Tare für 1500 Beiträge

Gericht und Zutaten Effekt Bife

1x Rotes Fleisch

1x Gemischter Salat +72 Ausdauer

+4 Laufgeschwindigkeit Falafel

1x Sour Cream

1x Garbanzo

1x Petersilie +104 Ausdauer Spiegelei

1x Öl (beliebig)

1x Ei (beliebig) +80 Ausdauer Frittata

1x Öl (beliebig)

1x Oregano

1x Ei (beliebig) +88 Ausdauer Kefir Pancakes

1x Milch (beliebig)

1x Butter (beliebig)

1x Mehl (beliebig) +80 Ausduaer

+20 Max.-Ausdauer Meeres-Pasta

1x Tomatensaft

1x Kopffüßer (beliebig)

1x Weizenmehl

1x Knoblauch +168 Ausdauer

+6 Fisch-Spawn Popcorn

1x Fett

1x Mais +96 Ausdauer Tunfisch-Pfannkuchen

1x Fisch (beliebig)

1x Wurzelgemüse (beliebig)

1x Mehr (beliebig) +80 Ausdauer

+4 Fische fangen

Dampfgarer

Erhältlich bei Tare für 2600 Beiträge.

Gericht und Zutaten Effekt Brötchen

1x Fleisch (beliebig)

1x Karotte

1x Weizenmehl +104 Ausauer

+4 Charme Knödel

1x Gemüse (beliebig)

1x Fleisch (beliebig)

1x Weizenmehl +110 Ausdauer Neujahrspudding

1x Mehl (beliebig)

1x getrocknete Frucht (beliebig) +66 Ausdauer

+4 Honigertrag Souffle

1x Gemüse (beliebig)

1x Ei (beliebig) +72 Ausdauer Gedünstetes Gemüse

1x Gemüse (beliebig)

1x Wurzelgemüse (beliebig) +72 Ausdauer

+4 Geschenkemachen

Obsidianmesser

Erhältlich bei Tare für 1200 Beiträge.

Gericht und Zutaten

Effekt Calamarisalat

1x Kopffüßer (beliebig)

1x Olivenöl

1x Cedrat +84 Ausdauer Duxelles

1x Pilz (beliebig)

1x Knoblauch +76 Ausdauer Ensalada Criolla

1x Tomate

1x Zwiebel

1x Chili +92 Ausdauer Fruit Platter

1x Baumfrucht (beliebig) +52 Ausdauer

+1 Geschenke machen Kuluban

1x Hülsenfrucht

1x Chili

1x Kokosnuss +76 Ausdauer Mediterraner gegrillter Fisch

1x Fisch (beliebig)

1x Oregano (beliebig) +52 Ausdauer Sushi

1x wilder Reis

1x Seetang

1x Fisch (beliebig) +76 Ausdauer



Feuerstelle

In der kleinen Hütte direkt enthalten.

Gericht und Zutaten Effekt Kompott

1x Baumfrucht (beliebig) +46 Ausdauer Faina

1x Kichererbsen

1x Kraut (beliebig) +62 Ausdauer Linsenkuchen

1x Gemüse (beliebig)

1x wilde Linsen +Ausdauer Mehrkornbrot

1x Korn (beliebig)

1x fermentiertes Getreide (beliebig) +46 Ausdauer Ananas-Hühnchen

1x weißes Fleisch

1x Ananas

+70 Ausdauer Pizza

1x Käse (beliebig)

1x Weizenmehl (beliebig) +70 Ausdauer Gebratenes Gemüse

1x Feldfrucht (beliebig)

1x Knoblauch +70 Ausdauer Tamales

1x Pilz (beliebig)

1x Fleisch (beliebig)

1x Mais +78 Ausdauer

Lehmofen

Dafür muss die entsprechende Idee entwickelt werden. Diese entsteht bei Tare, nachdem ihr eure Hütte zu einer größen Hütte verbessert habt.

Gericht und Zutaten Effekt Empanadas

1x Gemüse (beliebig)

1x Kraut (beliebig)

1x Fleisch (beliebig)

1x Weizenmehl +162 Ausdauer Flan

1x Milch (beliebig)

1x Ei (beliebig) +122 Ausdauer

+6 Honig herstellen Focaccia

1x Kraut (beliebig)

1x Weizenmehl +46 Ausduaer Obstcrumble

1x Baumfrucht (beliebig)

1x Mehl (beliebig)

1x Fett (beliebig) +138 Ausdauer

+6 Charme Pilz-Tarte

1x Pilz (beliebig)

1x Mehl (beliebig) +122 Ausdauer

+6 Holzerträge Ölkuchen

1x Olivenöl

1x getrocknete Frucht (beliebig) +138 Ausdauer

+1 Holzertrag Kürbiskuchen

1x Kürbis

1x Weizenmehl

+154 Ausdauer

Quinoa-Küchlein

1x Quinoa

1x Gemüse (beliebig) +146 Ausdauer

+6 Kondition Roggenbrot

1x wilder Roggen Mehl +114 Ausdauer Weizenbrot

1x Weizenmehl +138 Ausdauer

Metate

Erhältlich bei Tare für 1500 Beiträge.

Gericht und Zutaten Effekt Humita

1x Kürbis (beliebig)

1x getrocknetes Obst (beliebig)

1x Chili

1x Mais +112 Ausdauer

+4 Kondition Hummus

1x Garbanzo

1x Petersilie +96 Ausdauer

+4 Holzhacken Lucanica

1x Fett (beliebig)

1x Fleisch (beliebig) +72 Ausdauer Marzipan

1x Mandel +80 Ausdauer Einfache Tortillas

1x Mais +88 Ausdauer

Ledertopf

Erhältlich bei Tare für 1000 Beiträge.

Gericht und Zutaten Effekt Injera

1x Teffmehl

+96 Ausdauer Locro

1x Kichererbsen

1x Tomate +76 Ausdauer

+1 Erzerträge Fleisch-Eintopf

1x Gemüse (beliebig)

1x Fleisch (beliebig) +52 Ausdauer Moretum

1x Kraut (beliebig)

1x Käse (beliebig) +52 Ausdauer Zwiebelsuppe

1x Zwiebel

1x Knoblauch

1x Kartoffel +92 Ausdauer Ramen

1x Pilz (beliebig)

1x Ei (beliebig)

1x Wurzelgemüse (beliebig)

1x Weizenmehl +96 Ausdauer

+1 Feldertrag

Gezacktes Bronzemesser

Erhältlich bei Tare für 3000 Beiträge.

Gericht und Zutaten Effekt Hülsenfrucht-Pasteten

1x Fleisch (beliebig)

1x Brot (beliebig) +78 Ausdauer

+4 Milanesa

1x Kraut (beliebig)

1x Fleisch (beliebig)

1x Brot (beliebig) +130 Ausdauer Parfait

1x Oxygala

1x Honig

1x Baumfrucht (beliebig) +62 Ausdauer

+1 Charme Granatapfel-Toast

1x Granatapfel

1x Brot (beliebig)

1x Ziegenkäse +146 Ausdauer

+6 Geschenkemachen Smorrebröd

1x fermentiertes Gemüse (beliebig)

1x Roggenbrot

1x Butter (beliebig)

+130 Ausdauer Tomaten-Biscuit

1x Tomate

1x Brot

1x Knoblauch +54 Ausdauer

+10 Max.-Ausdauer

Roots of Pacha war schon einige Monate auf dem PC im Early Access verfügbar. Zum Full Release am 28. November landet das Steinzeit-Stardew Valley dann auch auf der Switch und auch auf PS4 und PS5. Nur Xbox-Besitzer*innen gucken aktuell in die Röhre. Bei uns erscheinen natürlich unterschiedliche Guides zum Spiel, die euch helfen sollen, eure Farm zu optimieren.