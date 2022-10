Roots of Pacha ist ein Stardew Valley in der Steinzeit

Genre: Simulation Entwickler: Soda Den Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Release: Anfang 2023

Roots of Pacha ist eines dieser massiv erfolgreichen Crowdfunding-Spiele (auf Kickstarter konnte das Zehnfache des Zielbetrags erreicht werden), die leider etwas länger brauchen, als geplant. Ursprünglich sollte der Indie-Titel des kleinen Studios Soda Den bereits 2021 auf den Markt kommen, steht nach mehreren Verschiebungen jetzt aber für Anfang 2023 im Kalender (via Twitter). Wir stellen euch die vielversprechende Simulation kurz vor und verraten euch, warum vor allem Fans von Stardew Valley und Animal Crossing ein Auge auf Roots of Pacha haben sollen.

Roots of Pacha geht zurück zu den Wurzeln der Zivilisation

Auf Grund der Pixeloptik und der ähnlichen Präsentation, drängt sich ein Vergleich zu Stardew Valley geradezu auf. Der große Unterschied ist allerdings das Setting. In Stardew Valley gilt es einen heruntergekommene Bauernhof wieder aufzubauen – hierfür stehen euch bereits bekannten Technologien und Werkzeuge zu Verfügung. Roots of Pacha stellt euch hingegen vor die Aufgabe, genau diese Technologien und Werkzeugen erst einmal zu entwickeln, denn zu Beginn des Spiels gibt es noch keine Zivilisation.

Vom Beeren sammeln zur Landwirtschaft: Roots of Pacha spielt in der Urzeit, und am Anfang heißt es Beeren pflücken, Streugut aufsammeln und irgendwie überleben. Zum Glück habt ihr euch mit eurem Stamm an einem fruchtbaren Stück Land niedergelassen. Dieses könnt ihr nach und nach erschließen und zunächst einige rudimentäre Obst- und Gemüsesorten anbauen. Je weiter sich eure Gesellschaft entwickelt, desto bessere Technologien bringt sie hervor, und mit etwas Durchhaltevermögen steht ihr nach einiger Zeit auf einem optimierten Hof mit bewässerten Felder, die alle eure Clanmitglieder ernähren.

Der neueste Trailer zeigt euch den Weg vom Beeren sammeln hin zu einer ausgeklügelten Landwirtschaft:

Wer mehr auf Fleisch und Tierprodukte steht, kann in der Wildnis nach möglichen Nutztieren suchen und diese im Dorf zähmen und züchten. Manche Tiere dürft ihr sogar reiten, um noch schneller von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Weitere Tätigkeiten sind das Craften von Werkzeugen und neuen Anlagen, das Fischen und Jagen, der Handel mit anderen Siedlungen und der Bau eures Hauses. Wenn ihr eure Behausung nicht alleine bewohnen wollt, könnt ihr euch einen Partner oder eine Partnerin suchen, mit der ihr alt werden wollt.

Ein Dorf für Generationen

Nach und nach wird euer Dorf und euer Clan immer größer und kultivierter. Ihr könnt die Metallbearbeitung und Töpferei entdecken, oder ihr widmet euch der und Kunst und Spiritualität. Roots of Pacha überlässt euch die Wahl, in welche Richtung ihr euer Dorf lenken wollt.

Neben dem Anbau und Aufbau warten noch viele weitere Spielmechaniken auf euch. So könnt ihr tiefe Höhlen besuchen, in denen ihr mehr über die eure Herkunft erfahrt. Oder ihr feiert ein ausladendes Fest mit allerlei Köstlichkeiten und dem ein oder anderen Minispiel.

Gemeinsam in die Zukunft: Das vielleicht interessanteste Feature von Roots of Pacha ist der Multiplayer, der bereits zum Launch verfügbar sein soll. Ihr dürft euch gemeinsam um die Entwicklung der Siedlung kümmern, oder ihr messt euch beim Fischen und Jagen.

Meint ihr, Roots of Pacha kann ein echter Stardew Valley-Konkurrent werden?