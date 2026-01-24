Tech-Experte öffnet vermeintliche RTX 5090 zur Reparatur und sieht statt High-End-Grafikkarte nur eine leere Hülle vor sich

Hunderte von Euro für eine einsame Platine. Bitte fallt auf so etwas nicht rein! (Bildquelle: Youtube / LetsFix)

Die Preise für High-End-Grafikkarten sind seit Jahren absurd hoch – und genau das nutzen Betrüger*innen gnadenlos aus. Ein aktuelles Video des deutschen YouTube-Kanals LetsFix zeigt besonders deutlich, wie weit manche Fake-Angebote gehen: Eine angebliche RTX 5090 entpuppt sich beim Aufschrauben als fast komplett leere Hülle.

Außen High-End, innen Elektroschrott

Im Video testet der Tech-Experte die Karte zunächst ganz normal. Strom liegt an, doch nichts passiert. Schon beim Öffnen äußert er Zweifel, ob hier wirklich neue Hardware vorliegt oder ein typischer Scam. Der erste Blick auf die Platine wirkt noch halbwegs überzeugend – bis sie umgedreht wird.

Denn unter dem Kühler der Grafikkarte fehlt so nahezu alles, was eine GPU überhaupt erst ausmacht: Kein Grafikchip, kein Videospeicher. Die Karte ist damit quasi wertlos und besteht im Grunde nur aus Gehäuse, Kühlkörper und einigen Ersatzteilen auf der Platine. Sein Fazit ist eindeutig: Das Ding ist nichts weiter als teurer Sondermüll.

Warum solche Scams trotzdem funktionieren

Eine echte RTX 5090 kostet derzeit mehrere tausend Euro. Gleichzeitig tauchen online immer wieder angebliche Angebote für unter tausend Euro auf. Dass bei solchen Preisen eigentlich sofort die Alarmglocken läuten müssten, scheint viele Käufer*innen trotzdem nicht abzuhalten.

Gerade der anhaltende Hardware-Boom – befeuert durch KI, Krypto-Mining und hohe Nachfrage – sorgt dafür, dass der Fake-Markt weiter wächst. Betrüger*inenn setzen darauf, dass Hoffnung und Unwissen stärker sind als gesunder Zweifel.

Generell dürfte KI ein wichtiger Grund sein, weshalb solche leeren GPU-Hüllen überhaupt erst in den Umlauf geraten. Speicher und Chips hips werden nämlich zuhauf von Grafikkarten, die eigentlich für Privatnutzer*innen gedacht sind, per Hitzeeinwirkung entfernt und auf Boards für KI-Server angebracht.

Vor allem bei Importen nach China ist das der Fall, da es dort immer wieder Import-Stops für westliche Grafikkarten gibt. Die Vertriebe kaufen auf dem Schmarzmarkt also die GPUs und entfernen die wichtigen Komponenten. Der "unnütze" Rest kommt dann wieder in den Umlauf.

Kaufen nur mit Rückgaberecht

Die wichtigste Lehre aus dem Video: Kauft teure Hardware nur bei Händlern oder Plattformen mit klar geregeltem Rückgaberecht. Dubiose Shops, Direktimporte oder Angebote ohne Absicherung sind ein unnötiges Risiko.

Einschicken oder reklamieren lässt sich solcher Betrug zudem meist nicht – und am Ende bleibt ihr auf dem Schaden sitzen.

Solange High-End-Hardware ein Luxusgut bleibt, werden solche Scams nicht verschwinden. Umso wichtiger ist es, genau hinzusehen, bevor ihr auf ein "zu gutes" Angebot hereinfallt.

