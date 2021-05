Rustler: Das Mittelalter-GTA hat einen Release-Termin

Publisher Modus Games und Entwickler Justu Games haben in einem Trailer das Release-Datum von Rustler bekannt gegeben. Demnach erscheint der stark von GTA inspirierte Titel in etwas mehr als drei Monaten, nämlich am 31. August 2021. An diesem Termin verlässt das Spiel auch den PC-Early Access, in dem das Spiel bereits seit längerer Zeit ist.

Rustler erscheint für sämtliche aktuellen Plattformen, also PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Chaos im Mittelalter

Darum geht's: In Rustler schlüpft ihr in die Rolle des jungen Guy, der nach einer durchzechten Nacht einen wagemutigen Plan fasst: Er will das große Turnier und damit die Hand der Prinzessin gewonnen. Doch der Weg dahin ist nicht einfach und mit vielen krummen Dingern gepflastert. Guy kann wie im offensichtlichen Vorbild GTA Aufträge annehmen, Pferde stehlen, mit ihnen an Rennen teilnehmen oder einfach Chaos in den mittelalterlichen Städten anrichten.

Dabei sollte man aber stets an die örtlichen berittenen Ordnungshüter denken, denn die sind schneller vor Ort, als Guy lieb ist und vor denen der Protagonist regelmäßig Reißaus nehmen muss - GTA-ähnliche Fahndungssystem inklusive.

Hier könnt ihr euch Spielszenen des Titels anschauen:

Rustler nimmt sich dabei nicht wirklich ernst und das Mittelalter-GTA wird entsprechend humorvoll und kurios präsentiert. Denn Guy setzt auf seinen Abenteuern neben klassischen Waffen wie Schwertern auch Handgranaten ein und aus den Boxen erschallt Hip-Hop (!)-Musik.

Klingt also nach einer ziemlich spaßigen Angelegenheit. Ob Rustler seine vielversprechende Prämisse auch spielerisch einhalten kann, erfahren wir dann Ende August.

Werdet ihr einen Blick auf Rustler riskieren?