One Piece-Kapitel sorgt für Spekulationen: Hatte Ruffys Bruder Sabo schon viel früher seinen ersten Auftritt?

Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, ist für seine Liebe zum Detail und seine ständigen versteckten Hinweise zu späteren Ereignissen im Manga bekannt. Es ist also nur anzunehmen, dass das Auftreten einer ganz bestimmten Silhouette in der Menschenmasse aus der Logue Town Arc heimlich schon Ruffys Bruder gezeigt haben könnte.

Was ist in Logue Town passiert? In der Logue Town Arc machen die Strohhut-Piraten einen kurzen Zwischenstopp in der gleichnamigen Stadt, um Vorräte für die große Reise zur Grand Line zu besorgen. Auf dem einstigen Hinrichtungsplatz des Piratenkönigs Gold Roger trifft Ruffy auf den Piraten Buggy und seine Crew und wird prompt von ihnen an den Pranger gestellt, wo Buggy offen Ruffys Hinrichtung verkündet.

Spoilerwarnung! Ab hier gibt es Spoiler zu Ruffys Familie und dem späteren Handlungsverlauf in der One Piece-Geschichte.

Die mysteriöse Figur in Logue Town

Während Buggys Verkündung gibt es mehrere Manga-Panels, auf denen die angesammelte Menschenmasse zu sehen ist, unter anderem auch die Silhouette einer Person mit dunklem Gewand und großem Zylinder. Genau wie Ruffys totgeglaubter Bruder Sabo.

Der Reddit-User JasonNMP hat im One Piece-Subreddit zwei dieser Manga-Ausschnitte gepostet, auf denen deutlich der Umriss eines Mannes zu sehen ist, der Sabo zum Verwechseln ähnlich sieht.

Sabo war mit Dragon in der Stadt

Dass sich Sabo zu der Zeit in Logue Town aufgehalten haben könnte, ergibt sogar Sinn. Schließlich wurde Ruffy zuvor von Dragon, dem Anführer der Revolutionsarmee, vor Vizeadmiral Smoker gerettet und Sabo ist ein Mitglied der Revolutionsarmee. Es wäre also nicht auszuschließen, dass er mit Dragon in die Stadt gekommen ist und sich auf dem Hinrichtungsplatz zum Zeitpunkt der Geschehnisse unter der Menschenmasse befand.

Es ist anzunehmen, dass Sabo Ruffy damals durch seinen Gedächtnisverlust nicht erkannt hat. Er erlangte seine Erinnerungen an Ace und Ruffy erst viel später wieder.

Sabo machte sein offizielles Debüt erst im Manga-Kapitel 583 und in der Anime-Episode 494 in einer Rückblende von Ruffys gemeinsamer Kindheit mit Ace und Sabo.

Ob die Figur in Logue Town wirklich Sabo ist und Oda ihn von Anfang an geplant hatte oder ob er erst später zur Geschichte hinzugefügt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Was haltet ihr von diesem unerwarteten Auftreten von Ruffys totgeglaubten Bruder noch vor dessen offiziellen Auftritt in der Serie?