Sackboy: Erstes PS5-Spiel erscheint vor der PS5

Es sind nur noch wenige Wochen, bevor die Next Gen-Konsolen endlich in den Läden stehen. Sony bringt die PlayStation 5 je nach Region an unterschiedlichen Daten heraus. In Europa dürfen wir erst am 19. November loslegen. Ein Spiel von Sony werdet ihr aber bereits am 12. November erwerben können – wenn die Konsole noch nicht veröffentlicht wurde.

Sackboy für PS5 steht ohne Konsole im Laden

Genauer gesagt ist es Sackboy: A Big Adventure, das den verfrühten Startschuss hinlegen wird. Das Jump&Run wird somit eine Woche vor dem offiziellen Konsolenlaunch erhältlich sein.

Der Frühstart hat eine Erklärung: Denn am 12. November erscheint die PS5 bereits in anderen Regionen der Erde, unter anderem Japan und den USA. Hier wird Sackboy also pünktlich zum Launch verfügbar sein.

Außerdem: Sackboy: A Big Adventure erscheint auch noch für die PlayStation 4, die bekanntlich schon etwas länger auf dem Markt ist. Da das Spiel auch kostenlos beim Einlegen in die PS5 ein Upgrade bekommt, ist es nicht verwunderlich, dass es bereits eine Woche vor dem Launch im Laden steht. So könnt ihr also auf der alten Konsole loslegen und dann wenige Tage später die verbesserte Variante spielen.

Dass aber auch die PS5-Version an diesem Datum erscheinen soll, mutet dennoch etwas verwunderlich an, da zu diesem Zeitpunkt noch keine entsprechende Konsole verfügbar sein wird. Wollt ihr also eine Woche lang auf eine Hülle mit PS5-Logo starren, dann dürftet ihr die Chance mit Sackboy bekommen.

Was ist mit Spider-Man? Das Standalone Spider-Man: Miles Morales erscheint bekanntlich auch als Cross Gen-Spiel für beide Konsolen. Bisher hat sich Sony aber nicht weiter dazu geäußert, ob auch dieser Titel eine Woche vorher im Laden stehen wird. Verwunderlich wäre es zu diesem Zeitpunkt aber nicht, da die normale Version für die PS4 ebenfalls ein kostenloses Upgrade bietet.

Neues zum PS5-Launchspiel

Neben dem Release wurde auch noch ein neuer Story-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt die Gefahren und Gefährten, die auf Spieler*innen in dem liebenswerten Jump&Run warten. Entweder alleine oder zu viert kann das große Abenteuer des kleinen Sackjungen sowohl lokal als auch online erlebt werden. Was die Story so kann, zeigt der folgende Trailer.

Noch mehr Launchspiele: Aber das ist nicht alles, das Sony am ersten Tag der Konsole bieten wird. Eine Übersicht aller Launchtitel der PlayStation 5 haben wir für euch hier zusammengestellt.

Werdet ihr Sackboy schon vorab auf der PS4 spielen oder wartet ihr auf die PS5? Welche Launchspiele werdet ihr euch gönnen?