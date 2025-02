Hobby-Entwicklerin baut ein Sailor-Moon-Spiel in der Unreal Engine 5, das aussieht wie Dark Souls

Die Umgebungen sind wirklich beeindruckend. (Quelle: Eugenia Lysa auf YouTube)

Nicht nur große Studios mit hunderten Mitarbeitenden profitieren von den Möglichkeiten der Unreal Engine 5. Auch kleine Solo-Entwickler*innen können mit der mächtigen Engine beeindruckende Spielwelten kreieren.

Ein Projekt ist uns dabei zuletzt besonders ins Auge gestochen. Es zeigt den Entwurf eines Spiels im Sailor-Moon-Universum, allerdings mit einer Dark-Fantasy-Stilrichtung, die nicht zuletzt an Dark Souls oder Elden Ring erinnert. Das sieht so cool aus, dass wir das Spiel am liebsten sofort selbst ausprobieren würden.

Sailor Moon im Soulslike-Stil

Darum geht's: Die 3D-Künstlerin Eugenia Lysa hat ein Hobby-Projekt vorgestellt. Lysa ist Environment Artist bei Cold Symmetry, dem Studio hinter dem Action-RPG Mortal Shell.

Laut eigener Aussage hat sie den Großteil ihrer Freizeit im letzten Jahr damit verbracht, an ihrem Projekt "Twilight of the Moon Kingdom" zu arbeiten. Dabei hat sie sich eben überlegt, wie ein Dark-Fantasy-RPG im Universum der beliebten Anime-Serie Sailor Moon aussehen könnte.

Das Ergebnis könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Umgesetzt hat sie letztendlich ein kleines Level, das aber vollgepackt ist mit kreativen Ideen und Umgebungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ruinen des Moon Castle, dem ehemaligen Zentrum von Queen Serenity. Darin verteilt sind mehrere Moon Echoes, die quasi als die Lagerfeuer aus Dark Souls fungieren.

Das Schloss ist mit Statuen von Sailor Moon und anderen Sailor Kriegerinnen geschmückt. Auch einen Boss hat Lysa designt. Er sieht aus wie ein zweiköpfiger Löwe und spiegelt die beiden Katzen Luna und Artemis wider. Auch sonst steckt das Level voller Details und Anspielungen, die Fans der Vorlage entdecken können.

Das Projekt ist extrem beeindruckend und sieht einfach fantastisch aus. Lysa hat dabei nahezu alles selbst gebaut. Nur bei der Flora, den Bodentexturen und Hintergrundgebäuden hat sie sich bei anderen Künstler*innen bedient.

So gut das aber auch aussieht, ein komplettes Spiel wird daraus leider nicht werden. Die 3D-Künstlerin sieht es wirklich nur als Freizeit-Projekt, das jetzt beendet ist.

Wie gefällt euch das Konzept?