Sailor Moon meets Star Wars: Fan bastelt das perfekte Crossover-Kostüm und das Mond-Lichtschwert ist einfach genial!

Mit der Erforschung ihrer Gefühle und Macht des Mondes auf ihrer Seite bekämpft Sailor Moon das Böse.(Bild: © Disney / Toei Animation)

Sailor Moon und Star Wars sind zwei sehr große Namen in der Film- und Anime-Industrie. Sailor Moon war einer der beliebtesten Magical Girl-Animes in den 1990er-Jahren. Man könnte sogar sagen, dass es der IT-Anime im Genre gewesen ist und somit die Ära der Magical Girls gestartet hat.

Star Wars selbst hat sich einen großen Namen in der Sci-Fi Welt gemacht, auch wenn diese Reihe nicht wie Sailor Moon eine Ära in die Wege geleitet hat, so hat Star Wars trotzdem das Genre im Bezug auf Filme und Serien populärer gemacht.

Da ist es also nicht verwunderlich, dass ein Fan auf die abgedrehte Idee gekommen ist, die beiden unterschiedlichen Welten in einem unglaublich coolen Cosplay zu verschmelzen. Nicht nur hat Sailor Moon in diesem Cosplay ein Laserschwert, sondern auch ihre Katze Luna hat ein Androiden-Makeover bekommen.

Mit der Kraft des Mondes und Lichtschwertes bekämpft sie das Böse

Cosplayerin Lisa Mancinerh hat es geschafft, mit ihrem Kostüm Sailor Moon und Stars Wars zu einem coolen Crossover zu kombinieren. Im Video wird zuerst eine schwarze Version des bekannten BB-8 Androiden mit zusätzlichen Katzenohren gezeigt. Der kleine Android soll hierbei die Katze Luna aus Sailor Moon darstellen. Danach enthüllt die Cosplayerin das komplette Kostüm der Sailor-Kriegerin im Stile von Star Wars.

Das Besondere an ihrem Kostüm: Nicht nur hat Mancinerh an die Sailor Moon-Katze Luna beim Cosplay gedacht, sondern auch das Sailor Moon-Kostüm selbst ist an das Star Wars-Universum angepasst. Anstelle der typischen Kleidung aus dem Anime, in der die Sailor-Kriegerin eine große Schleife auf der Brust und einen kurzen Rock trägt, wurde hier eher an die Praxistauglichkeit im Kampf gedacht.

Das Kostüm erinnert so mehr an die Kleidung von Ahsoka aus Star Wars oder auch an Kasumi aus Dead or Alive, wobei Mancinerh die klassische Frisur der magischen Sailor-Kriegerin beibehalten hat. Sie übernahm den runden, roten Haarschmuck und auch das Mondzeichen auf Sailor Moons Stirn. Auch an die besonderen roten Stiefel und Handschuhe von Sailor Moon nach ihrer Verwandlung wurde gedacht.

Mit dem Lichtschwert, das in bunten Farben leuchtet und sogar eine Verzierung in Form eines Mondes am Griff hat, hat sie somit die Welten des Sci-Fi-Klassikers und Magical Girl-Animes kombiniert.

Welche Sailor-Kriegerin mochtet ihr am liebsten in eurer Kindheit und welcher Star Wars-Film ist euer Favorit?