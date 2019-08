Saints Row-Film soll werden wie Kingsman - nur noch verrückter

Dass eine Verfilmung der Videospielserie Saints Row kein ruhiger, kulturell eindrucksvoller Heimatfilm wird, kann sich wahrscheinlich jeder denken, der auch nur eine Minute Spieletrailer gesehen hat. Jetzt hat sich jedoch der Writer des angekündigten Films dazu geäußert, welche Art von Wahnsinn wir erwarten können.

In einem Interview mit comicbook.com erklärte Greg Russo, der Film würde völlig irre und bekloppt. Das war ja bereits zu erwarten. Als ungefähre Richtung für seine Verfilmung nannte er jedoch die 2014 erschienene Comicverfilmung Kingsman.

"Denkt an verrückt und völlig bescheuert, wir werden mit diesem Film einfach völlig ausrasten. Das wird also super. Ich denke das ganze Seltsame aus Escape from New York mit dem Tenor von Kingsman. Das wird super spaßig."

Kein Mondspaziergang geplant

Einen Zahn müssen wir hoffenden Fans jedoch ziehen: Es wird nicht, wie im letzten Spiel, in den Weltraum gehen. Das hat Russo im Interview ebenfalls bestätigt. Von der Hölle hat er jedoch nichts gesagt.

Saints Row ist nicht die einzige Videospielverfilmung, die bei Russo in Planung ist. Auch den neuen Mortal Kombat-Film wird er schreiben. Als Regisseur für Saints Row wurde F. Gary Gray verpflichtet, der bereits bei Straight Outta Compton, The Fate of the Furious und Men in Black: International im Regiestuhl saß. Mit augenzwinkernder Action kennt er sich also aus.

Wann der Film erscheinen soll, wann Drehbeginn ist oder wer überhaupt mitspielt, ist noch nicht klar. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.

An welchen Filmen sollte sich Saints Row noch orientieren?