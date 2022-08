Saints Row Spielzeit: So lange braucht ihr für das Reboot

Zwar erreicht ein Saints Row bei weitem nicht die Spielzeit der großen Schwester GTA 5, dennoch könnt ihr in das neue Open World-Spiel von Entwicklerteam Volition einige Stunden buttern. Wie lange ihr zum Durchspielen braucht, hängt dabei auch von eurem Spielstil und dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab, wir geben euch aber zumindest einen Überblick, wie lange ihr in etwa braucht.

So lange ist das neue Saints Row

Grundsätzlich lässt sich die Spielzeit von Saints Row in drei Abschnitte teilen: Story, Nebenaufgaben und 100%-Completion. Während ihr mit der Story typisch für die Reihe recht schnell durch seid, könnt ihr in die anderen Aktivitäten einiges mehr an Spielzeit stecken.

Spielzeit Hauptstory: 15-18 Stunden

15-18 Stunden Spielzeit Hauptstory + Nebenaufgaben: 30 Stunden

30 Stunden Spielzeit 100%: 40-55 Stunden

Die Hauptstory umfasst hier die Hauptmissionen bis zum Abspann des Spiels. Zwar gibt es währenddessen und danach noch optionale Hauptmissionen, diese enthalten aber mit den kriminellen Vorhaben Nebentätigkeiten, die ihr nicht zwingend zum Abschluss des Spiels braucht. Wer auch die langwierigen Missionen nach dem Abspann alle abschließen und den Einfluss der Saints komplett ausbauen will, sollte also eher mit 30 Stunden rechnen.

Warum uns das Spiel zu wenig Abwechslung bietet, um über längere Zeit zu unterhalten, lest ihr im GamePro-Test:

Seid ihr noch unschlüssig, gibt es hier außerdem einen Trailer zum Überblick:

Wo Saints Row hingegen überzeugen kann, ist im ausgefallenen Charakter-Editor, der uns jede Menge Möglichkeiten zur Erstellung unseres Bosses gibt. Den "Boss Factory" genannten Editor könnt ihr übrigens auch kostenlos ausprobieren, ohne das Spiel zu besitzen. Dafür müsst ihr euch die Boss Factory einfach aus dem Store runterladen.

Saints Row erscheint am 23. August 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

