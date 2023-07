Hier seht ihr, was die Sammleredition zu bieten hat und ja, das ist nicht so besonders.

Sammler-Editionen von Spielen sind eigentlich eine schöne Sache. Wir bekommen coole Extras zu einem Spiel, das wir lieben. Die können wir uns ins Regal stellen und anhimmeln oder darauf spekulieren, dass sie irgendwann richtig wertvoll werden, wenn wir sie eingepackt lassen. Aber dann gibt es da leider natürlich auch die Collector's Editions, die wie trauriges Geld-Scheffeln wirken und dafür dann auch kritisiert werden. Wie in diesem Fall, bei der Sammleredition zu Star Ocean: The Second Story R.

'Sowas von überflüssig': Es hagelt Kritik für diese überteuerte Collector's Edition

Die gute Nachricht: Star Ocean: The Second Story bekommt ein Remake samt deutschsprachigen Untertiteln. Das altehrwürdige RPG erscheint so noch einmal neu für PS4, PS5 und die Nintendo Switch. Eine physische Edition gibt es auch und sogar eine Sammleredition wurde angekündigt:

1:34 Star Ocean The second Story - Der PS1-Klassiker bekommt ein richtig schickes Remake

Die schlechte Nachricht: Die Collector's Edition zu Star Ocean: The Second Story R ist für viele Fans ein schlechter Witz und kostet über 200 Euro. Der Preis an sich könnte durchaus gerechtfertigt sein, wenn die Inhalte stimmen würden. Das ist hier aber eher nicht der Fall, wenn wir uns das Ganze ansehen – und auf die Fan-Reaktionen achten.

Das steckt drin: Wie ihr oben bereits auf dem Bild erkennen könnt, fallen die Inhalte der Collector's Edition ziemlich mager aus und lassen zu Wünschen übrig. Ihr bekommt die folgenden Extras, falls ihr zuschlagen solltet:

Star Ocean: The Second Story R Standard Edition

Collector’s Edition Box

Original-Soundtrack

Artbook

Mini-Acrylfiguren-Sammelbox

Was ist das Problem? Der Soundtrack ist nicht auf Vinyl und die Mini-Acrylfiguren sowie das Artbook und eine Verpackung wirken jetzt auch nicht gerade so, als würden sie den teuren Preis dieser Collector's Edition rechtfertigen.

Das sagen die Fans: In dieser Preis-Liga haben viele Menschen in den Kommentaren eher eine größere Statue erwartet. Oder vielleicht sogar ein Schwert, aber zumindest ein Steelbook oder ähnliches:

"CE 210 EUR. Dachte erst, da ist ein Schwert dabei." (via: JPGames)

Auch in der Kommentarspalte von Chocobonplan wird die Collector's Edition von Square Enix zu Star Ocean: The Second Story R heftig kritisiert. Es handele sich dabei um eine "weitere Schande" für Sammler*innen.

Das Ganze sei eigentlich überhaupt keine richtige Collector's Edition, sondern vielmehr einfach nur das Spiel und ein kleines Goodie-Paket.

Wie steht ihr zu dieser ganz speziellen Collector's Edition: Was sagt ihr zu den Inhalten im Zusammenhang mit dem Preis? Was muss bei solchen Kosten eurer Meinung nach generell unbedingt mit dabei sein?