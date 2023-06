Samsung 990 Pro: Eine der schnellsten PS5 SSDs jetzt mit 1TB und Heatsink im Angebot

Die Samsung 990 Pro ist eine der besten PS5-SSDs und jetzt durch einen Gutscheincode günstig zu haben.

Der Preload von Diablo 4 ist gestartet und auf PS5 rund 76 GB groß. Wenn man noch ein paar andere große AAA-Titel installiert hat, kann der Platz da schnell knapp werden. Das Problem lässt sich aber leicht und günstig lösen:

Bei Cyberport könnt ihr jetzt nämlich die schnelle NVMe SSD Samsung 990 Pro günstig abstauben. Wenn ihr den Gutscheincode "SAMSUNGSSD20" verwendet, bezahlt ihr für die 1-TB-Version nur noch 94,90€. Das wäre ohnehin schon ein ziemlich günstiger Preis, als Bonus bekommt ihr aber noch den hochwertigen Heatsink be quiet! MC1 (Einzelpreis: 12,90€) dazu spendiert.

So günstig könnt ihr die sehr gut für PS5 geeignete Kombination laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst bekommen. Der Rabattcode ist noch bis zum 11. Juni gültig, der Preis der Samsung 990 Pro könnte sich aber schon vorher ändern. Deshalb solltet ihr besser nicht bis zur letzten Minute warten.

Samsung 990 Pro: Eine der besten NVMe SSDs für PS5

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s gehört die Samsung 990 Pro zu den schnellsten NVMe SSDs für PS5.

Eine der schnellsten PS5-SSDs: Die Samsung 990 Pro gehört zu den schnellsten PS5-SSDs überhaupt. Mit ihrer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s bietet sie weit mehr als die 5.500 MB/s, die sie für den Einsatz in der PlayStation 5 braucht. Die Schreibgeschwindigkeit von 6.900 MB/s ist ebenfalls ziemlich beeindruckend, für die PS5 ist das allerdings weniger wichtig.

Perfekt gekühlt: Der be quiet! MC1 ist ein hochwertiger Kühler, der dafür sorgt, dass es auch bei langen Gaming Sessions nicht zur Überhitzung eurer Samsung 990 Pro und zu damit verbundenen Leistungseinbußen kommt. Außerdem hat der Heatsink die richtige Größe, um in die PS5 zu passen, was für SSD-Kühlkörper nicht selbstverständlich ist. Die Pro-Version des be quiet! MC1 ist beispielsweise zu groß.

Wenn ihr eure neue SSD auch gleich mit Spielen befüllen wollt, interessiert ihr euch vielleicht für PS Store Guthaben bei Amazon. Falls ihr noch weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik finden möchtet, könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder diesen Artikeln hier einen Blick gönnen: