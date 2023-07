Nur für 24 Stunden: Schnappt euch Samsungs schnellste PS5-SSD jetzt mit 2TB zum Bestpreis

Für kurze Zeit könnt ihr euch Samsungs schnellste PS5-SSD zum Schnäppchenpreis sichern.

Bei Cyberport könnt ihr gerade die sehr schnelle NVMe-SSD Samsung 990 Pro im Angebot bekommen. Für die Version mit 2TB Speicherplatz bezahlt ihr nur noch 138,99€ (UVP: 204,99€)! Bislang gab es die SSD nur ein einzige Mal so günstig, nämlich letzte Woche am Amazon Prime Day, damals aber eben nur für Prime-Mitglieder. Hier geht’s zum Cyberport-Angebot:

Der Deal von Cyberport ist allerdings gleich doppelt begrenzt: Erstens läuft er nur für 24 Stunden und endet bereits am Freitagmorgen um 9 Uhr. Zweitens gilt das Angebot nur für 300 Exemplare, von denen aktuell (Stand 13 Uhr) bereits fast 60 verkauft sind. Gut möglich also, dass die SSD schon vor Ablauf der 24 Stunden ausverkauft ist.

Die Samsung 990 Pro: Eine der schnellsten PS5-SSDs

Noch mehr Geschwindigkeit als mit der Samsung 990 Pro NVMe-SSD könnt ihr für die PS5 kaum bekommen.

Bis zu 7.450 MB/s: Die Samsung 990 Pro ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s noch etwas schneller als ihr Vorgänger Samsung 980 Pro (maximal 7.000 MB/s) und gehört zu den schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt. Viel mehr ist mit der PCIe 4.0-Schnittstelle der PS5 ohnehin nicht möglich. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 990 Pro fällt mit bis zu 6.900 MB/s ebenfalls sehr hoch aus, das ist für den Einsatz in der Konsole aber zweitrangig.

Kein Heatsink: In der bei Cyberport angebotenen Version verfügt die Samsung 990 Pro allerdings über keinen Heatsink. Ihr könnt sie zwar auch so in der PS5 verwenden, dann könnte es aber zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen. Dieses Risiko könnt ihr vermeiden, wenn ihr einen Kühlkörper dazukauft, wobei ihr aber darauf achten müsst, dass dieser nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

Mehr günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: