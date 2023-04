Schnelle Samsung SSD für die PS5: Schnappt euch jetzt die 980 Pro Heatsink mit 2 TB günstig bei MediaMarkt

Aktuell könnt ihr euch die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink günstig bei MediaMarkt holen.

Egal ob Diablo IV, Star Wars Jedi: Survivor oder Starfield - Im Jahr 2023 kommen noch einige Gaming-Perlen auf den Markt. Alleine für Starfield werdet ihr wahrscheinlich schon einiges an Speicherplatz benötigen. Zum Glück gibt es bei MediaMarkt aktuell die PS5 kompatible Samsung 980 Pro SSD-Festplatte samt Heatsink im Angebot.

Die 2 Terabyte-Variante könnt ihr euch somit aktuell für 174,99€ statt der ursprünglichen 204,99€ schnappen. Die 1 Terabyte-Variante hingegen erwartet euch zu einem Preis von 94,99€ mit satten 29% Rabatt. Wenn ihr also gut auf die kommenden Spiel Releases vorbereitet sein möchtet, dann solltet ihr euch jetzt die SSD von Samsung zu einem guten Preis bei MediaMarkt gönnen.

SSD Speicher für die PS5: Die Samsung 980 Pro

Mit der Samsung 980 Pro gehört jede Galaxie euch!

Das Beste an der Samsung 980 Pro für die PS5 ist die Schnelligkeit. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist diese meist sogar ein bisschen besser als die eingebaute SSD der PS5. Die Konsole von Sony benötigt eine NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s. Mit der SSD von Samsung könnt ihr also so schnell wie ein Lichtblitz durch die Galaxie in Starfield rasen.

Damit ihr euch aber keine Gedanken darüber machen müsst, dass eure PS5 ähnlich wie Gollum im Schicksalsberg zerschmelzt, verfügt die Samsung 980 Pro über einen Heatsink. Dieser passt natürlich auch problemlos in eure PS5 hinein, was ziemlich untypisch ist. Die meisten SSD-Kühlkörper sind tatsächlich zu groß für die Konsole. Auf diesem Wege habt ihr eine schnelle Leistung bei euren Spielen, ohne das die Next Gen Konsole überhitzt und somit abstürzt.

