Nach One Piece: Live-Action-Produzenten wagen sich an einen Kult-Anime des legendären Cowboy-Bebop-Schöpfers, der Hip-Hop und Samurai vermischt

Die Köpfe hinter der erfolgreichen Live-Action-Umsetzung von One Piece nehmen offenbar das nächste große Anime-Franchise ins Visier. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, arbeitet Tomorrow Studios aktuell an einer Live-Action-Serie zu "Samurai Champloo".

Das Kultwerk des Produzenten Shinichiro Watanabe – dem Schöpfer von Cowboy Bebop – aus dem Jahr 2004 soll demnach für ein neues Publikum als Realserie adaptiert werden. Allerdings stehen eine offizielle Ankündigung ebenso wie Details noch aus.

Watanabe gibt seinen Segen

Demnach fiel die Entscheidung schlicht bei einem Abendessen, wie Tomorrow Studios-Produzentin Becky Clements gegenüber Variety erklärt. Besonders wichtig war in diesem Kontext, dass Watanabe selbst in das Projekt eingebunden wird.

"Wir hatten mit Watanabe ein Abendessen in Japan und haben gesagt, 'wenn wir Samurai Champloo weiterverfolgen, wollen wir wirklich, dass du Teil der Produktion bist'."

Diese fast schon als Bedingung anzusehende Aussage kommt nicht von ungefähr, denn Tomorrow Studios hatte schon einmal ein Watanabe-Projekt zur Live-Action-Serie umgemünzt.

Dabei handelte es sich um Cowboy Bebop – also den Anime, der Watanabe erst seinen Legendenstatus in der Community einbrachte.

Ausgerechnet die Umsetzung des Kultanimes lief aber nur mittelmäßig: Nach herben Kritiken wurde Cowboy Bebop bereits nach einer Staffel von Netflix abgesetzt.

Marty Adelstein, der ebenfalls als Produzent bei Tomorrow Studios involviert ist, betont immerhin, dass man aus diesem Debakel gelernt habe. "Dass der Schöpfer seinen Segen gibt, ist wirklich wichtig" – was auch darauf hindeutet, dass Watanabe zumindest bei Cowboy Bebop nicht ganz so viel zu sagen hatte.

Diese Lektion dürfte auch vom Erfolg der One Piece-Realserie herrühren. Schöpfer Eiichiro Oda selbst ist nämlich als eine der treibenden Kräfte zu sehen, warum wir überhaupt die Strohhutbande in "echt" zu Gesicht bekommen:

Samurai Champloo: Zwischen historischem Japan und Hip-Hop

Samurai Champloo handelt grundsätzlich von der jungen Frau Fuu, die gemeinsam mit den beiden völlig gegensätzlichen Schwertkämpfern Mugen und Jin auf der Suche nach dem "Samurai, der nach Sonnenblumen duftet" ist.

Kultstatus erlangte Samurai Champloo vor allem durch die einzigartige Mischung aus historischem Edo-Japan und moderner Hip-Hop-Kultur mitsamt Lo-Fi-Beats.

Die unverwechselbare Musik des Animes, die ihr im obigen Opening hören könnt und vom viel zu früh verstorbenen Produzenten Nujabes kreiert wurde, soll auch in der Live-Action-Serie eine wichtige Rolle einnehmen.

