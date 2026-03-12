Crimson Desert "übertrifft alle Erwartungen": Tech-Experten zeigen erstes PS5 Pro-Gameplay und sind begeistert

Crimson Desert ist zumindest auf der PS5 Pro eine absolut Grafikbombe.

Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal einen Trailer von Crimson Desert gesehen habt? Egal, wie viele Jahre es her ist, es wird sich um Ausschnitte von der PC-Version gehandelt haben. Rufe nach der Konsolenfassung wurden jüngst immer lauter, wenngleich Entwickler Pearl Abyss stets beteuerte, dass man "nichts zu verbergen habe".

Und das Studio scheint einen guten Grund dafür zu haben. Für eine Technikeinschätzung haben sie sich nämlich die Grafikexperten von Digital Foundry ins Boot geholt, die einen exklusiven Blick auf die PS5 Pro-Version werfen durften. Dabei hagelt es vor allem Lob!

Ausgezeichnete Grafik und unzählige Effekte – auch auf der Konsole

In einem circa halbstündigen Video hat sich John Linneman von Digital Foundry die wichtigsten Aspekte von Crimson Desert angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie zum Großteil mit der PC-Fassung im Einklang sind. Dazu zählen:

eine extrem hohe Weitsicht

vom Wind beeinflusste Vegetation

per Ray-Tracing erzeugte Schatten und Lichtverläufe

hervorragende Partikel- und Raucheffekte

enorm plastische Texturen

von Rauch und Nebel geworfene Schatten (sehr cool!)

Und natürlich auch eine enorm realistische Wellensimulation, die bereits in diesem frühen Video gezeigt wurde:

0:31 In wohl kaum einem Open World-Spiel war das Wasser bisher so schön wie in Crimson Desert

Beim Ray-Tracing wird übrigens je nach Distanz der Detailgrad reduziert. Im Performance-Modus spiegelt sich in Seen und Flüssen beispielsweise ausschließlich die nahe Umgebung, während im Qualitätsmodus auch ferne Objekte von der Wasseroberfläche reflektiert werden.

Es gibt auch ein paar Probleme

Bei den Texturen im Spiel wird sogenanntes Displacement Mapping verwendet, also eine Technik, die den Pixeltapeten ein Gefühl von Tiefe verleiht. Backsteine weisen also authentische Abschürfungen und Löcher auf, die bei direkter Draufsicht auch wie "echte" Höhenunterschiede wirken. Im Spiel kommt es jedoch ab und an zu einem Flackern an Wänden und Bäumen, da der Displacement-Effekt nicht korrekt dargestellt wird.

Zudem wurden ein paar Wackler bei der Framerate gemessen. Sobald eine sehr große Menge an NPCs oder Gegner aktiv werden, kommt es zu Drops auf 40 fps oder sogar weniger. Da diese ausschließlich im Performance-Modus der PS5 Pro-Version auftauchen, liegt die Vermutung nahe, das viele KI-Berechnungen auf einmal die recht veraltete CPU-Architektur der PS5-Konsole ans Limit bringt.

Davon abgesehen soll der Leistungsmodus aber mit häufig runden 60 fps laufen. Im 40 fps-Balance-Modus und im 4K-Qualitätsmodus gibt es darüber hinaus wohl so gut wie keine Ruckler.

Hier erfahrt ihr, wie sich die Auflösungen und Framerates je nach Modus gestalten:

Ebenfalls wichtig zu wissen: In der von Digital Foundry getesteten Version wurde zudem PSSR 1 als Platzhalter eingesetzt und dort ist noch das lästige Schimmern bei Ray-Tracing-Effekten und der Vegetation zu erkennen, das häufig bei dem Upscaler kritisiert wurde. Im fertigen Spiel wird dann aber PSSR 2 eingesetzt.

Was ist mit VRR? Im Spiel gibt es die Möglichkeit VSync auszuschalten. Dann richtet sich die Framerate nicht mehr nach einer festen Bildwiederholrate aus, sondern wird komplett freigeschaltet. Ohne VRR-Funktion am TV kommt es dabei jedoch zu einem nervigen Bildzerreißen, weshalb Digital Foundry klar davon abrät. Mit VRR sind im Leistungsmodus aber bis zu 80 fps drin, die sehr flüssig wirken. Im Qualitäts- und Balance-Modus sei die Funktion aber noch verbuggt, da niedrigere Framerates als 48 fps nicht ordentlich vom Bildschirm kompensiert werden.

Was lässt sich für die Basis-PS5 ableiten?

Die PS5 Pro-Fassung läuft also überaus ordentlich, aber gut, die Premium-Konsole kostet immerhin stolze 800 Euro. Laut Linneman war es den Entwickler*innen aber nicht möglich, die "normale" PS5-Version für das Video zur Verfügung zu stellen. Dazu soll es zu einem späteren Zeitpunkt Informationen geben.

Wann genau und ob noch vor dem Release am 19. März, ist derweil unklar.

Wir halten einen ebenso positiven Eindruck auf der Standardkonsole aber für wahrscheinlich: Die PS5 Pro-Version scheint nur dann zu ruckeln, sobald sie ins CPU-Limit läuft. Der Prozessor taktet in der Pro nur marginal höher als bei der Basis-PS5, sie dürfte also ähnliche Schwankungen haben, eventuell in einem leicht größeren Umfang.

Es ist bereits bekannt, dass die Auflösung für die Basis-PS5 ein ganzes Stück reduziert wird, die grafische Last sollte also zu stemmen sein, sofern sich nicht ein anderer Flaschenhals – etwa bei der niedrigeren Speicherbandbreite – bemerkbar macht.

Genaueres wissen wir aber wohl erst in ein paar Tagen. Crimson Desert erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Beruhigt euch das erste Konsolen-Gameplay von Crimson Desert? Oder bleibt ihr vorerst skeptisch?