"Es ist die letzte Chance!" Eiichiro Oda enthüllte bereits vor 3 Jahren, warum er so leidenschaftlich an der Live-Action-Serie von One Piece arbeitet

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Release der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece. Sowohl Neueinsteiger als auch eingefleischte Fans der Anime-Serie können den Release auf Netflix kaum abwarten und mit dem Release der zweiten Staffel kommt Oda seinem ganz eigenem Traum für One Piece etwas näher.

Denn für Oda ist die Live-Action-Adaption die letzte Chance für One Piece sich einen Namen auf der ganzen Welt zu machen – nicht nur im Anime- und im Manga-Bereich.

One Piece soll global bekannt sein – nicht nur im Anime und Manga-Bereich

Obwohl One Piece bereits sehr vielen Menschen auf der Welt ein Begriff sein sollte – ob nun Anime-Fan oder nicht – hat Mangaka Oda trotzdem einer Live-Action-Serie seines Werkes zugestimmt, was Fans der Serie zu Beginn etwas verwirrt hatte. Immerhin hatte One Piece international bereits Kult-Status erreicht, und es hat eigentlich niemand nach einer Live-Action-Adaption gefragt.

Die Vermutung, dass er durch die Netflix-Serie weiteren Menschen die erfolgreiche Anime- und Manga-Serie näher bringen wollte, ist zwar nicht komplett falsch, aber nicht der vollständige Grund.

Eiichiro Oda sieht die Live-Action-Adaption als letzte Chance, seinen Traum mit One Piece zu verwirklichen

Vor über drei Jahren enthüllte Eiichiro Oda bereits vor dem Release der Live-Action-Serie, weshalb er so leidenschaftlich an dem Projekt arbeitet und warum es ihm so am Herzen liegt.

In einer persönlichen Nachricht, die ebenfalls auf Reddit geteilt und übersetzt wurde, offenbart er den Grund, weshalb er der Netflix-Adaption überhaupt zugestimmt hatte und welches größere Ziel er mit seinem Werk erreichen möchte:

“Angesichts meiner zu erwartenden Lebensdauer glaube ich, dass dies die letzte Chance ist, One Piece der ganzen Welt näherzubringen. Wenn wir das machen, möchte ich die Dinge noch selbst überwachen können, solange ich noch aktiv bin. Deshalb habe ich 2016 der Live-Action-Adaption von One Piece zugestimmt.”

Oda geht es also gar nicht unbedingt darum, dass mehr Menschen seinen Manga lesen oder den Anime sehen, sondern allgemein One Piece weltweit bekannt zu machen. Es ist immerhin sein Lebenswerk und er möchte womöglich sichergehen, dass auch viele Jahre nach dem Ende von One Piece sich die Leute an die Geschichte von Ruffy und Co. erinnern – ob nun als Anime, Manga, Spiel oder Realverfilmung.

Seht ihr das genauso wie Oda oder hat eurer Meinung nach One Piece bereits Kult-Status erreicht? Wie gefällt euch die Netflix-Adaption der beliebten Anime- und Manga-Reihe?