Netflix One Piece: Smoker, Dragon, Vivi, Wapol und Co. – diese 7 neuen Charaktere aus Staffel 2 sind wichtiger, als ihr vielleicht denkt

Hinter Miss Wednesday steckt eigentlich gar keine Schurkin, sondern eine wertvolle Verbündete der Strohhüte. (© Eiichiro Oda / Netflix)

Die zweite Season der One Piece Live-Action-Serien von Netflix hat am 10. März endlich die Segel gesetzt. Mit Staffel 2 wird nicht nur die Geschichte der Strohhüte weitererzählt, sondern auch eine Vielzahl an neuen Figuren eingeführt – einige darunter sind sogar so wichtig, dass ihr sie auf keinen Fall aus den Augen lassen solltet.

Wir stellen euch einige wichtige Kandidat*innen in den folgenden Abschnitten näher vor – aber Achtung, das bedeutet auch Spoiler.

1:38 One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

Autoplay

Welche Arcs werden in der zweiten Season abgedeckt und wie viel ist noch vom Manga übrig?

Bevor wir uns in die Details zu den einzelnen Charakteren stürzen, verschaffen wir euch erst mal einen kurzen Überblick, wo sich die Live-Action-Serie im Vergleich zur Manga- und Anime-Vorlage befindet.

Die erste Staffel hat uns ordentlich durch die Ereignisse gepeitscht – vom Romance Dawn-Arc bis zum bitteren Ende im Arlong Park. Damit hat Netflix fast die komplette East Blue-Saga (sechs Arcs) in nur acht Episoden untergebracht.

Die zweite Staffel knüpft direkt an die erste an und wir starten direkt mit der ersten Episode im letzten Arc der East Blue-Saga von One Piece: Loguetown. Danach geht es weiter zum Reverse Mountain, nach Whisky Peaks, Little Garden und zuletzt Drum Island.

Dort treffen Ruffy und seine Crew auch auf ihr nächstes Crewmitglied: das sprechende Rentier Chopper. Der große Alabasta-Arc selbst ist noch nicht Teil der zweiten Staffel. Der wird voraussichtlich erst in Staffel 3 so richtig vorkommen.

Aber keine Sorge, einige der absoluten Schlüsselcharaktere aus Alabasta feiern trotzdem schon in der zweiten Staffel ihr großes Debüt.

Um welche Charaktere es sich dabei handelt, welche Figuren ihr unbedingt auch nach der zweiten Staffel in Erinnerung behalten solltet und welche Rolle sie in der Geschichte von One Piece spielen, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.