Die Samurai Pizza Cats sind zurück: Legendäre Cartoon-Serie bekommt Videospiel-Umsetzung

Die Samurai Pizza Cats sind euch als Kinder der 90er sicher noch ein Begriff.

Erinnert ihr euch noch an die Anime-Serie Samurai Pizza Cats, die Anfang der 1990er-Jahre in Deutschland auf RTL Plus lief? Die Show feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum und zur Feier wurde jetzt ein komplett neues Spiel mit den Ninja-Katzen angekündigt!

Es trägt den Titel Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! und befindet sich offenbar noch in einer frühen Entwicklungsphase. Allzu bald sollte der Release also leider nicht vor der Tür stehen.

Die wichtigsten Infos:

Genre: 2D Action-RPG

2D Action-RPG Entwickler: Blast Zero

Blast Zero Plattformen: "All major platforms", also wahrscheinlich PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (2) und PC

1:50 Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! - Der erste Trailer zum Abenteuer der Ninja-Katzen

Die Samurai Pizza Cats kehren zurück!

Darum geht's: Auch wenn ihr die Samurai Pizza Cats noch nicht kennt, sollte alleine der Name ausreichen, um euch neugierig zu machen.

Die gleichnamige Anime-Serie wurde in Japan erstmals im Februar 1990 ausgestrahlt und dreht sich um drei Katzen, die in Little Tokyo zusammen eine Pizzeria betreiben. Das Restaurant ist allerdings vor allem Tarnung für ihr Doppelleben.

Eigentlich verwandeln sich die drei Samtpfoten mithilfe von kybernetischen Rüstungen in Samurai (im Original sind es Ninja) und retten die Welt vor allerlei Bösewichten. Der wichtigste Widersacher ist dabei der Fuchs Big Zaster.

Das neue Spiel: Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! ist ein neues 2D-Action-RPG rund um die kämpfenden Katzen. Jede Katze hat dabei verschiedene Fähigkeiten und es wird möglich sein, frei zwischen den Fellnasen hin- und herzuwechseln. In erster Linie wird natürlich gekämpft, es gibt aber offenbar auch Rollenspiel- und Jump&Run-Elemente.

Fans werden sich zudem über schicke Cutscenes im Stil des Anime und die Rückkehr zahlreicher Original-Sprecher*innen (zumindest auf Englisch und Japanisch) freuen.

Wer steckt dahinter? Das Spiel wird vom niederländischen Studio Blast Zero entwickelt. Das Team hatte zuletzt das von Marvel vs. Capcom inspirierte Beat 'em Up Jitsu Squad hervorgebracht. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.

Kennt ihr die Samurai Pizza Cats und freut euch auf das neue Abenteuer?