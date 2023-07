SanDisk Ultra MicroSD für Nintendo Switch am Prime Day zum Rausschmiss-Preis: 512GB fast geschenkt!

512GB für nur 35€? Der Prime Day macht's möglich!

Der Amazon Prime Day 2023 ist gestartet und bringt zahlreiche Angebote mit sich. Eine wichtige Voraussetzung für neue Spiele ist genug Speicherplatz. Zum Glück gibt es die SanDisk Ultra MicroSD mit verschiedenen Kapazitäten jetzt ebenfalls günstiger. Die Deals sind theoretisch noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr gültig, allerdings nur so lange der Vorrat reicht.

Was taugt die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte?

Die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte mit 512 GB bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für den Einsatz in der Nintendo Switch. Für die Konsole braucht ihr eine MicroSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s.

Mit 512 GB Speicherplatz kommt ihr auf der Nintendo Switch eine ganze Weile lang aus. Selbst große AAA-Spiele verbrauchen hier zumeist nicht allzu viel Platz. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei rund 15 GB. Ihr könnt also damit rechnen, Dutzende großer Spiele auf der Speicherkarte unterbringen zu können. Bei kleinen Indie-Titeln sind es natürlich noch sehr viel mehr.

Falls euch 512GB zu viel oder gar wenig sind, könnt ihr euch auch andere Kapazitäten im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote krallen:

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten müsst, findet ihr alle wichtigen Infos in der Kaufberatung:

Amazon Prime Day 2023

