Cyberpunk 2077: Sasha Grey hat sich im Story-DLC eine coole Rolle geschnappt

Im Zuge der Ankündigung eines Musik-Wettbewerbs zum Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty wurde jetzt bekannt, dass Sasha Grey im Spiel zu hören sein wird. Die Schauspielerin ist zusätzlich Buchautorin und auch als Streamerin auf Twitch unterwegs. Bekannt ist sie aber allerdings aus der Erwachsenenabteilung der DVD-Ecke, denn ihre Karriere startete sie als Pornodarstellerin.

Neuer Radiosender für Night City

Für das Addon des Spiels wird mit 89.7 Growl FM ein komplett neuer Radiosender dem Spiel hinzugefügt. Moderatorin dieses Senders wird dann niemand geringeres als Miss Grey sein. Die hat bereits in ihrer Rolle als Viola DeWynter in Saints Row: The Third und dem DLC Gat out of Hell Gaming-Erfahrung gesammelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr Charakter in Night City heißt dabei Ash. Aktuell werden mit dem erwähnten Wettbewerb Songs aus der Community gesucht. Zwölf bis 15 Gewinner*innen-Tracks werden dann schließlich auch im Spiel auf der Playlist von Growl FM landen. Außerdem gibt es zusätzlich noch ein paar schöne Preise zu gewinnen, wie etwa 3.000 US-Dollar Preisgeld und Cyberpunk Goodie Bags.

Wenn dabei jetzt euer musikalisches Genie angesprochen wurde, könnt ihr hier auf der Website selbst euren Track einreichen und seid damit vielleicht bald gemeinsam mit Sasha Grey in Night City zu hören. Und das auch noch, abgesehen von der USK Bewertung des Spiels, fast jugendfrei.

Das gibt es sonst noch zu Phantom Liberty

Neben Neuzugang Sasha ist auch Keanu Reeves als Johnny Silverhand wieder mit von der Partie, das wurde bereits vor einiger Zeit bestätigt. Im DLC werden wir übrigens zurück in die Haupthandlung des Spiels geworfen und müssen unsere Dienste der CIA verschreiben.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Addon anschauen:

Alle weiteren bekannten Infos zu Phantom Liberty haben wir für euch auch nochmal in einem Übersichts-Artikel zusammengefasst.

Erscheinen wird die einzige große Story-Erweiterung 2023 für die Current Gen-Konsolen und den PC. Auf der PS4 und der Xbox One wartet ihr leider vergeblich.

Gebt es zu, seid ihr Fans von Sasha Grey und freut euch auf ihre Stimme im Radio?